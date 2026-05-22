O joacă de copii s-a terminat cu o bătaie cruntă pe străzile din Agigea! Un individ este cercetat după ce s-a răzbunat cu o armă airsoft pentru că mingea cu care se jucau doi copii din vecini i-a ajuns în curte. Scos din sărite, bărbatul i-a luat la ţintă pe părinţii celor doi băieţi, i-a avariat unuia dintre ei maşina şi a împărţit pumni şi picioare în stânga şi-n dreapta.

Acesta este momentul în care scandalul a luat o întorsătură violentă. În imagini se vede cum, după ce schimbă două-trei vorbe, mai mulţi bărbaţi încep să se îmbrâncească. În haosul creat, părinţii celor doi copii încearcă să scape de loviturile vecinului lor, un bărbat de 52 de ani. Martorii povestesc că imediat după ce individul a făcut ţăndări cu o piatră parbrizul maşinii uneia dintre victime, a intrat în locuinţă, a luat o armă airsoft şi a început să tragă în direcţia adversarilor săi.

Incidentul a şocat oraşul

De mânia bărbatului nu au scăpat nici cei doi copii, unul de 9, celălalt de 12 ani. Joaca lor a transformat strada într-un câmp de luptă. După ce vecinul i-ar fi ameninţat şi chiar i-ar fi lovit cu o bâtă, şi-au chemat părinţii în ajutor. Taţii ambilor copii au fost nimeriţi de bilele trase de individ. Unul dintre ei a avut nevoie de 9 zile de îngrijiri medicale. "Bărbatul ar fi folosit o armă de tip airsoft, cu care ar fi tras mai multe bile, unele dintre acestea nimerindu-i pe 2 părinții copiilor minori, vorbim de doi bărbaţi de 36, respectiv 38 de ani", a declarat Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Incidentul a şocat oraşul. "Nu au avut niciodată niciun fel de probleme în comunitate. Nu ştiu ce s-a întâmplat acum, acest incident de unde a degenerat", a declarat Cristian Cârjaliu, primar Agigea. Bărbatul de 52 de ani este cercetat, sub control judiciar, pentru ameninţare şi lovire.

