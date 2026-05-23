Vremea de mâine 24 mai. Ploi, grindină și rafale de vânt în mai multe zone din ţară

Vremea rămâne instabilă în mai multe regiuni, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Duminică, 24 mai, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, însă în vest și nord-vest vremea va fi mai caldă, în timp ce ploile vor apărea mai ales în Oltenia, Muntenia și zonele montane.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și averse, însoțite la începutul nopții și de descărcări electrice, local în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei, al Trasilvaniei și Banatului. Izolat cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, în general cu viteze de până la 40...45 km/h, dar și în Carpații de Curbură, unde vor fi rafale de 60...65 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 4 grade. Pe suprafețe mici va fi ceață.

Vremea de mâine 24 mai în ţară

Vremea va fi caldă pentru ultima decadă a lunii mai în vestul și nord-vestul țării, iar în rest valorile termice se vor situa în jurul mediilor caracteristice perioadei. Cu precădere după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, în Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei unde pe arii restrânse vor fi cantități de apă de peste 15...25 l/mp și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată, pe arii restrânse în sudul Banatului, precum și în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali, iar la începutul zilei și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în Moldova, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, precum și pe crestele montane, dar și în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 4 grade. Pe areale mici, dimineața și noaptea va fi ceață, îndeosebi în centru și sud.

Vremea de mâine 24 mai în Bucureşti şi în Cluj

Cerul va prezenta înnorări, temporar accentuate la începutul nopții, când vor mai fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 12...14 grade.

Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

În Cluj, vremea se încălzeşte, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va urca până la 25 de grade.

Vremea de mâine 24 mai pe litoral

Vremea va deveni în general frumoasă și caldă. Cerul va avea mai avea unele înnorări la începutul intervalului și vor mai fi posibile averse slabe și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua (cu rafale în general de 40 - 50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 24 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 15...17 grade.

Vremea de mâine 24 mai la munte

Valorile termice se vor situa în jurul mediilor caracteristice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată, pe arii restrânse în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi cantități de apă de peste 15...25 l/mp și grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste, precum și în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h).

