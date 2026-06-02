Video Cursa răţuştelor de pe Someş, deschisă de un omagiu emoţionant pentru actorul Ioan Isaiu

25.000 de răţuşte, un singur traseu şi o cauză cât se poate de serioasă. În aplauze de spectatori, Someşul a fost invadat în cadrul celei mai îndrăgite curse caritabile din Cluj.

de Cătălina Osman

la 02.06.2026 , 14:19
Mii de oameni au urmărit de pe maluri spectacolul de pe apă, după ce şi-au adoptat simbolic propria răţuşcă.  

La semnalul organizatorilor, toate răţuştele au fost eliberate simultan şi au pornit în cursa pentru copiii de la Centrul "Sfântul Hristofor". 

Startul a fost marcat şi de un moment emoţionant. O raţă de mari dimensiuni, care purta o coroană de flori, a fost lansată pe apă în memoria actorului Ioan Isaiu.

Cursa de Rățuște este un eveniment caritabil în care sute sau mii de rățuște din cauciuc sunt lansate simultan pe un curs de apă. Fiecare rățușcă are un număr unic, asociat unui bilet cumpărat de participanți. Primele rățuște ajunse la linia de sosire aduc premii câştigătorilor. 

