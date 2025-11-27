Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,6, a zguduit joi insula Simeulue, în largul Sumatrei, însă autorităţile nu au raportat victime sau pagube. Seismul, confirmat de USGS, nu a generat nicio alertă de tsunami, iar experţii transmit că nu există risc pentru populaţie. Indonezia, aflată pe Cercul de Foc al Pacificului, rămâne una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, informează AFP, citat de Agerpres.

Seim cu magnitudinea de 6,6 în zona cu risc major a Pacificului. Autorităţile exclud pericolul unui tsunami - Shutterstock | Ilustraţie

Seismului a fost înregistrat la ora locală 11:56 (04:56 GMT), iar epicentrul a fost localizat pe insula Simeulue, la o adâncime de 25 de kilometri, a precizat USGS, fără să menţioneze pentru moment niciun risc de tsunami.

Centrul de alertă pentru tsunami din Oceanul Indian a anunţat, după seism, că nu există "nicio ameninţare" de tsunami.

În timp ce USGS a anunţat o magnitudine de 6,6 pentru cutremurul de joi şi o adâncime de 25 de kilometri a acestuia, agenţia indoneziană BMKG a anunţat o magnitudine de 6,3 şi o adâncime de 10 kilometri, precizând că seismul nu a avut potenţialul necesar pentru a declanşa un tsunami.

Indonezia, în zona de risc seismic major

Indonezia este zguduită adeseori de cutremure de pământ din cauza poziţionării sale în "Cercul de Foc al Pacificului", o zonă cu o activitate seismică intensă, unde plăcile tectonice intră în coliziune şi care se întinde din Japonia până în Asia de Sud-Est şi bazinul Oceanului Pacific.

Un seism cu magnitudinea 6,5 a lovit la jumătatea lunii octombrie Papua, o provincie din estul Indoneziei, provocând pagube materiale, dar fără să facă victime omeneşti şi nici persoane rănite.

