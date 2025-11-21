Antena Meniu Search
Cutremur în județul Buzău azi. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,3, a avut loc vineri dimineață, la ora 10:35, în județul Buzău, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, transmite Agerpres. 

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 11:41
Cutremur în județul Buzău azi. Ce magnitudine a avut seismul - Sursa: Shutterstock

Seismul s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, o zonă seismică obișnuită pentru România.

Cutremurul a fost localizat la 48 km vest de Focșani și 51 km nord de Buzău. Mișcarea s-a resimțit ușor și în alte orașe din apropiere, precum Brașov, Ploiești şi Sfântu-Gheorghe.

Cel mai puternic cutremur, produs în Buzău în februarie

În luna noiembrie a anului 2025, în România au avut loc 11 cutremure mici, cu magnitudini între 2 și 3,5. Cel mai puternic seism din acest an a avut 4,4 și s-a produs în județul Buzău, în luna februarie. Anul trecut, cel mai mare cutremur a avut magnitudinea 5,4, tot în aceeași zonă.

cutremur cutremur buzau magnitudine cutremur
