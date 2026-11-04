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Cutremur în România. Un seism de 3.5 în zona Vrancea

Cutremur în România. Un seism de 3.5 în zona seismică Vrancea Cutremur - Profimedia
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.11.2026, 08:35 | Modificat la 04.11.2026, 08:47

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora locală 6:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). 

Seismul a avut loc la adâncimea de 90,3 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km est de Sfântu-Gheorghe, 56 km sud de Focşani, 66 km est de Braşov, 68 km sud de Buzău şi 90 km nord de Ploieşti.

De la începutul lunii noiembrie, în România s-au produs şase cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,1 şi 3,6 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,8, a avut loc în data de 19 octombrie, în judeţul Buzău.

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M.P.
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