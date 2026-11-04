O nouă avarie la rețeaua de termoficare le poate da bătăi de cap șoferilor din Capitală. De astăzi, de la ora 10:30, Termoenergetica deschide un șantier pe Bulevardul Unirii.

Lucrările încep astăzi, de la ora 10:30, și sunt programate să dureze zece zile, până pe 13 noiembrie. Este vorba despre o avarie la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Unirii, după intersecția cu strada Lucian Blaga, pe banda a treia, pe sensul de mers către Piața Alba Iulia.

În ceea ce privește traficul, deocamdată pe lângă blocarea celei de a 3-a benzi nu au fost anunțate alte restricțiile de circulație în zonă, însă șoferii trebuie să se aștepte la posibile îngreunări ale traficului în această zonă, mai ales la orele de vârf.

Brigada Rutieră le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.

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Această avarie afectează in mod direct 7 blocuri din zonă, iar informaţiile vor putea fi verificate pe siteul oficial termoenergetica sau folosind aplicaţia TermoAlert direct pe telefon, unde oamenii pot primi notificări cu zonele afectate şi cu timpul alocat remedierii lor.