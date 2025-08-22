Cutremur în România. Un seism de 4,4 în județul Gorj

Antena Meniu Search
Vineri, la ora 14.18, s-a produs în Oltenia, județul Gorj, un cutremur cu magnitudinea 4,4.

Seismul s-a produs la adâncimea de 15 km, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Targu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Ramnicu Valcea.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie. 

Cel mai puternic seism produs în România după Revoluție a fost pe 30 mai 1990, cu o magnitudine de 6,9, iar de atunci s-au mai produs alte zece cutremure de 5,5 grade sau mai intense.

