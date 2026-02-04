În satele din inima Deltei, șacalii fac legea. Exasperați de atacurile tot mai dese ale animalelor sălbatice, până și cei mai curajoși lipoveni se feresc să mai iasă din case după lăsarea întunericului și își baricadează gospodăriile. Autoritățile deschid sezonul de vânătoare la șacal.

"Dacă n-are ce mânca, atacă și omul". Vânători organizate pentru a scăpa de şacalii care terorizează Delta

Pe noi ne înfioară și numai urletul lor, dar imaginați-vă cum e să dai ochii cu fiarele hămesite. Sunt cu sutele și nu se mai feresc de om. Noapte de noapte, dau târcoale satelor izolate din inima Deltei. Iar foamea îi împinge tot mai des dincolo de gardurile oamenilor.

De cum se lasă întunericul, pe ulițele nisipoase nu mai prinzi picior de om.

"Au început să intre și prin sat. M-am trezit cu el și prin curte. [...] Orice animal de foame, dacă n-are ce mânca, atacă și omul", a spus un localnic.

"Mi-au omorât și oaie și capră, găini, gâște au mâncat. [...] Mai ales, aici, la marginea pădurii, o grămadă sunt", a spus un alt localnic.

Fără ajutor de la oraș, oamenii au făcut fiecare ce a putut: și-au baricadat cotețele și și-au întărit gardurile.

Soluţiile găsite de localnici pentru a se păzi de şacali

"Ăsta l-am pus special pentru șacali. [...] Sapă și intră în curte. [...] Dacă găsește un spațiu mai mare să-i intre căpățâna, ei intră. Și atunci singura variantă e cu beton. Da, cu beton", a spus un alt localnic.

În pădure, e și mai rău.

"Șacalul a distrus tot în zonă. […] Fazanul nu mai este cum era înainte, să-l vezi foarte des, căprioarele nici atât, iepure nici atât", a spus Nicolae Uncu, localnic din Sfântu Gheorghe.

Vânători pentru capturarea a 400 de șacali

Autoritățile anunță că de săptămâna viitoare se vor organiza vânători pentru capturarea a 400 de șacali, dar tot anul trecut au fost prinși vreo 350 și problema pare departe de a fi rezolvată.

"Încercăm la 200 de metri de fiecare localitate să facem această extracție și, bineînțeles, în proximitatea fermelor de animale din rezervația biosferei Delta Dunării", a spus guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete.

Potrivit studiilor realizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, în deltă trăiesc aproape 2.500 de șacali.

