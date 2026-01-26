De ce a fost lăsat în permisie milionarul turc evadat de la Rahova. A ieşit de 24 de ori în permisie

Un om de afaceri turc, condamnat după ce a ucis un polițist de la rutieră în 2015, a evadat din închisoare. Era acasă cu permisie și nu s-a mai întors astăzi la penitenciarul Rahova.

Există suspiciunea că afaceristul turc care era în închisoare încă din anul 2015 ar fi vrut să se sustragă pedepsei pe care a primit-o atunci. Vorbim despre o pedepsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat.

Atash Abdulah a provocat un accident rutier în urma căruia un polițist a fost rănit și apoi a decedat. Acesta ar fi fost sub influența alcoolului în momentul în care ar fi provocat accidentul. Iar în urma cercetărilor, acesta a fost găsit vinovat pentru omor calificat și a primit această pedepsă.

El a mai primit de-a lungul timpului permisii, însă acesta a primit o permisie în data de 23 ianuarie pentru 3 zile. Iar astăzi, la ora 10, ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar, însă nu s-a întâmplat acest lucru.

Atas Abdullah a primit 24 de permisii

Potrivit informațiilor Observator, turcul Atas Abdullah, condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, nu se afla la prima permisie.

Penitenciarul i-a acordat și alte permisii. A ieșit de peste 24 de ori în permisie. Este în penitenciar din 2015 și a fost recompensat pentru bună purtare. Nu au fost semnalate incidente la celelalte permisii. Potrivit Peniteniciarului Rahova, se afla in regim semideschis si "a fost recompensat de 72 de ori pe parcursul executării pedepsei pentru implicare în activități lucrative si de reintegrare".

Potrivit legii, după executarea unei anumite perioade din pedeapsă, un deținut poate primi permisie, în baza bunei purtări. Permisia pentru o zi este stabilită de o comisie de recompense de la nivelul unității, iar pentru o perioadă mai mare de o zi comisia face propunere către Administrația Națională a Penitenciarelor. Atas Abdullah s-a aflat în permisie pentru 3 zile, în perioada 23 - 26 ianuarie 2026.

Cum funcţionează procedura

Permisiunea de ieșire din penitenciar este o recompensă prevăzută de lege, acordată gradual deținuților care au o conduită constant pozitivă și sunt implicați în muncă sau activități educative și de reintegrare. Acordarea se face în urma unei evaluări care ține cont de natura infracțiunii, durata pedepsei, regimul de executare, recompensele anterioare și istoricul comportamental al deținutului. Deținutul a mai beneficiat de această recompensă de 24 de ori, în total a fost recompensat de 72 de ori

Punerea în aplicare a permisiunii este stabilită de directorul penitenciarului. Înainte de ieșire, deținutul este instruit cu privire la data și ora revenirii, regulile ce trebuie respectate și obligația de a se prezenta la autoritățile locale sau la poliție în localitatea de deplasare. De asemenea, acesta semnează un angajament scris privind itinerariul, activitățile desfășurate și menținerea legăturii cu administrația penitenciarului.

În situația de față, persoana a fost inițial încadrată în regim de maximă siguranță, iar ulterior, ca urmare a participării constante la activități și programe educative și de reintegrare, a parcurs succesiv etapele prevăzute de lege, ajungând la regimul închis, iar apoi la regimul semi-deschis, în care se află în prezent, potrivit surselor Observator.

Decizia privind schimbarea regimului de executare a pedepsei aparține judecătorului de supraveghere a privării de libertate, însă acordarea permisiei nu intră în atribuțiile acestuia. Implicarea în activitățile desfășurate în cadrul penitenciarului permite acumularea de credite, care pot fi utilizate, printre altele, pentru formularea unei cereri de permisie.

Acordarea permisiei este posibilă doar în condițiile menținerii legăturilor cu familia. Permisiile se acordă progresiv, în mod etapizat, începând cu o zi, apoi două zile și, ulterior, trei zile. Analiza și aprobarea cererii de permisie sunt realizate de comisia de permisii constituită la nivelul penitenciarului, însă acordarea efectivă este condiționată de avizul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Filtre pentru găsirea criminalului

Există suspiciunea că deţiutul evadat ar fi vrut să iasă din țară, ar fi luat legătura cu un transportator pentru a-l ajuta în acest sens, însă nu ar fi fost ajutat. În acest moment se fac filtre de căutare, polițiștii și anchetatori încearcă să-i dea de urma acestui bărbat.

Știm că deja au fost la adresa din Voluntari unde acesta a declarat că va sta în cele 3 zile de permisie, însă nu a fost găsit la acea adresă. Tocmai de aceea se fac în continuare verificări în acest sens. Rămâne de văzut dacă Ministerul Justiției va cere și un corp de control la Administrația Națională a Penitenciarilor pentru a stabili cu exactitate cum i s-a dat acestuia permisie.

Reacţia poliţiei

"În continuarea informării, privind persoana care nu s-a prezentat la unitatea de detenție la expirarea perioadei de permisie, precizăm că este vorba despre un cetățean de naționalitate turcă, Atas Abdullah, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, aflat în detenție din anul 2015.

La data de 26 ianuarie 2026, acesta a fost dat în urmărire națională, după ce nu a revenit în Penitenciarul Rahova la expirarea permisiei acordate pentru perioada 23–26 ianuarie 2026. În cauză, Serviciul de Investigații Criminale s-a sesizat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare, sub supravegherea unității de Parchet competentă.

De asemenea, sunt desfășurate toate activitățile și verificările specifice în vederea localizării, depistării și reîncarcerării persoanei în cauză. Facem apel către cetățenii care dețin informații relevante ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului să apeleze de îndată 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție. Totodată, recomandăm să nu se apropie de acesta, întrucât poate reprezenta un pericol", a transmis DGPMB.

"La data de 23 ianuarie a.c, Poliția Orașului Voluntari a fost informată de către Penitenciarul Rahova cu privire la faptul că o persoană lipsită de libertate beneficiază de învoire, în perioada 23.01.2026-26.01.2026. În aceeași zi, persoana în cauză s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Voluntari, conform obligațiilor pe care aceasta le avea. Astăzi, 26 ianuarie a.c., Penitenicarul Rahova a sesizat Poliția cu privire la faptul că persoana în cauză nu a revenit în penitenciar, ca urmare a expirării perioadei de învoire", a transmis Poliția din Voluntari.

Filmul accidentului petrecut în 2015

În 2015, cetăţeanul turc l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, zis Dulăul. Era ora 3:26 dimineaţa. Intersecţia Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera. Poliţiştii au fost anunţaţi prin staţie că o maşină nu a oprit la filtrul de la Ambasada Chinei. Doi agenţi ies în calea maşinii, îi fac şoferului semn să oprească. Dar el accelerează.

Trece pe lângă ei şi face dreapta. În faţa lui, pe mijlocul drumului, e chiar agentul Gheorghe Ionescu. Îi face şi el semn şoferului, să frâneze. Abdullah Atash îl ia însă direct pe capotă şi accelează din nou. Poliţistul se ţine agăţat cu mâinile de ştergătoarele maşinii. 300 de metri mai încolo, şoferul virează brusc şi îl aruncă jos pe poliţist, rănindu-l grav. Agentul a fost aruncat prin aer, aproape patru metri în înălţime. Şi aproape zece, în lungime. În cădere s-a lovit de bordura podului.

