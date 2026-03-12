Antena Meniu Search
Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit la 70 de ani

Iulian Vrabete, basist și membru important al trupei rock românești Holograf, a murit la 70 de ani. Vestea dispariției sale a fost dată de rude.

de Redactia Observator

12.03.2026
Apropiați și membri ai familiei muzicianului au făcut joi tristul anunț pe rețele de socializare. Iulian Mugurel Vrabete a fost cunoscut ca basist al trupei Holograf, una dintre cele mai populare formații rock din România.

De-a lungul anilor, el a participat la numeroase concerte, turnee și înregistrări care au marcat istoria trupei. Holograf s-a impus încă din anii ’80 ca una dintre cele mai importante trupe rock din țară, cu hituri care au rămas în repertoriul muzicii românești și au adunat generații de fani.

Pe parcursul carierei sale, Iulian Mugurel Vrabete a colaborat cu numeroși artiști și a participat la proiecte muzicale importante, fiind apreciat pentru stilul său de interpretare și pentru contribuția la dezvoltarea scenei rock din România. Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru lumea muzicală românească și pentru publicul care a crescut cu muzica trupei Holograf.

Cine a fost Mugurel Vrabete

Născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, el a urmat Facultatea de Arhitectură. În timpul facultății, Mugurel Vrabete a înființat formația Basorelief, la Club A, un proiect de jazz-rock progresiv.

După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, după care s-a stabilit la București.

În 1987 a intrat în trupa Holograf ca basist, unde a rămas până la moarte. A fost compozitor și textier al multora dintre hiturile grupului.

