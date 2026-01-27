"Sultanul Veiozelor" era un actor apreciat în trupa închisorii. A jucat inclusiv pe scena Teatrului Nottara

Este alertă naţională după ce, un milionar turc, închis la Penitenciarul Rahova pentru că a ucis un poliţist de la rutieră a evadat. A ieşit din închisoare, cu acte în regulă, într-o permisie de 3 zile, numai că nu s-a mai întors. Supranumit "Sultanul veiozelor", omul de afaceri s-a remarcat pentru buna purtare din penitenciar, dar şi pentru veleităţile artistice, fiind unul dintre cei mai apreciaţi actori ai trupei de deţinuţi. Aşa că a primit, de când e închis nu mai puţin de 24 de învoiri. Acum, deţinutul a fost dat în urmărire internaţională.

Atas Abdullah, condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare pentru uciderea unui polițist de la Rutieră în 2015, a beneficiat în ultimii ani de 24 de permisii și 72 de recompense, acordate atât pentru bună purtare, cât și pentru talentele artistice.

Recent, milionarul evadat a jucat în spectacolul de teatru Momente din Titus Andronicus, prezentat în cadrul festivalului MultiArt "Dana Cenușă" pe scena Teatrului Nottara. Pentru Observator, surse din cadrul penitenciarului Rahova au declarat că deţinutul a interpretat unul dintre roluri.

Filmul evadării "Sultanului veiozelor"

Bărbatul a profitat de o permisie de trei zile şi a fugit, acum fiind dat în urmărire internaţională. Înainte să i se piardă urma, a fost văzut sâmbătă într-un restaurant turcesc din Capitală. Ar fi profitat să se vadă cu doi foşti colegi de penitenciar care l-ar fi ajutat să-i iasă planul. Luni, la ora 10, trebuia să se întoarcă la penitenciar.

Sunt surse care spun că deținutul ar fi părăsit teritoriul României în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar acesta s-ar afla pe teritoriul Turcei. O informație pe care anchetatorii ar fi reușit să o confirme chiar de la soția bărbatului. Știm că acesta, în ultima permisie, ar fi trebuit să-și petreacă timpul cu soția sa și chiar în momentul în care ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar, adică luni la ora 10, o cunoștință de-a sa, trecută ca și persoană de contact în cadrul penitenciarului, a confirmat faptul că el trebuie să se întoarcă împreună cu soția la penitenciarul Rahova, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Există și suspiciunea potrivit căreia bărbatul ar fi beneficiat de ajutorul unui transportator pentru a reuși să iasă din țară pe cale terestră și chiar și surse din anchetă ne spun faptul că această suspiciune ar putea fi confirmată, mai ales că acesta ar fi putut să iasă din țară prin vama cu Bulgaria, acolo unde știm că au fost eliminate controlele odată cu intrarea României în spațiul Schengen.

În acest moment se fac mai multe verificări în acest caz, este trimis și un corp de control al Ministerului Justiției la penitenciarul Rahova, mai ales că apar și informații potrivit cărora o comisie din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor ar fi dat aviz negativ pentru ieșirea deținutului din penitenciar, însă cu toate acestea el a primit această permisie și a primit permisii încă din anul 2023.

Este a cincea evadare din mai anul trecut, de când a început mandatul actualului şef de la penitenciare. Două dintre ele au fost din interiorul închisorii, iar la celelate deţinuţii nu s-au mai întors din permisie. Anul trecut, 98 de deţinuţi condamnaţi la omor au primit dreptul să iasă din inchisoare mai mult de o zi.

Filmul accidentului din Capitală

În august 2015, în nordul Capitalei, cel supranumit "sultanul veiozelor", patron al unui important lant de magazine in care a vandut corpuri de iluminat, s-a urcat beat la volan, a ignorat două filtre ale poliţiştilor, iar pe al treilea, agentul Gheorghe Ionescu, l-a luat direct pe capotă şi l-a târât mai bine de 300 de metri.

Cursa s-a oprit după ce a intrat cu maşina într-un gard. Avea o alcoolemie record, de 1,65 la mie şi mergea cu o viteză de peste 180 de km/oră. Pentru moartea poliţiştului, cunoscut de colegi ca Dulăul de la Rutieră, a fost condamnat la 22 de ani şi 10 luni de închisoare.

