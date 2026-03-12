Un bărbat din Mehedinţi a rămas fără 90.000 de euro, după ce s-a lăsat păcălit cu monede de aur

Un bărbat din Strehaia, judeţul Mehedinţi, a rămas fără 90.000 de euro, după ce s-a lăsat păcălit de doi indivizi, care îi promiteau în schimbul banilor monede de aur. În locul banilor, victima a găsit în plic opt topuri de hârtie cu aspect de bancnote, din care doar 16 bancnote erau autentice.

Fapta s-a petrecut pe 21 ianuarie 2026, în orașul Hațeg, județul Hunedoara. Atunci, bărbatul de 43 de ani din Strehaia s-a întâlnit cu doi necunoscuți într-un local din Hațeg. Scopul declarat a fost acela de cumpărare de monede din aur contra sumei de 90.000 de euro. Era însoțit de un alt bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate. Cei patru s-au deplasat ulterior la autoturismul victimei.

Înşelat cu 90.000 de euro

La mașină, bărbatul de 43 de ani a înmânat cei 90.000 de euro celor doi necunoscuți. Aceștia au numărat banii, i-au introdus într-un plic, l-au sigilat și l-au înapoiat victimei. Au motivat că pleacă să aducă monedele de aur. Nu s-au mai întors. La verificarea plicului, victima a găsit opt topuri a câte 100 de file cu aspect de bancnote. Doar 16 bancnote erau autentice.

Ancheta a fost preluată de Formațiunea de Investigații Criminale Hațeg. Pe 10 martie 2026, Judecătoria Hațeg a încuviințat două percheziții domiciliare. Vizate: un imobil din Oradea, județul Bihor, și unul din comuna Desești, județul Maramureș. Pe 11 martie, mandatele au fost puse în executare. Au fost ridicate bunuri și înscrisuri de interes pentru dosar.

Cei doi bărbați identificați sunt un bărbat de 54 de ani din Oradea și unul de 68 de ani din București. Față de bărbatul din Oradea, polițiștii Biroului Investigații Criminale Iași au dispus reținerea pentru 24 de ore. Motivul: un dosar penal separat, cu același mod de operare. Pe 11 martie, Judecătoria Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

