Florile şi ciocolata au fost doar începutul. Ce a urmat pentru doamnele şi domnişoarele din toată ţara, ieri, de 8 martie, a depăşit aşteptările. Unele au ales adrenalina, altele au vrut experienţe neobişnuite. Multe s-au mulţumit şi cu relaxarea. Toate activităţile au avut însă acelaşi ingredient: bucuria de a petrece ziua femeii altfel.

La Braşov, motoarele turate şi scrâşnetul roţilor au făcut spectacol într-un raliu dedicat femeilor. Pentru Iolanda, care este pilot amator, competiţia a fost şi o experienţă de familie.

"E întortochiat, dar nu pot să zic că e greu. Eu o să încerc să merg puţin mai repede, abia la manşă de concurs", a spus Iolanda Andrei, pilot.

Cursa a fost deschisă pentru şase categorii de capacităţi cilindrice ale maşinilor, dar şi pentru vehicule hibride sau electrice. Nu au lipsit nici maşinile de competiţii sportive.

Articolul continuă după reclamă

Un circuit tehnic menit să răstoarne prejudecățile

Traseul de concurs are o lungime de un kilometru și este un traseu deosebit de dificil, din punct de vedere tehnic, pentru că pune la încercare precizia şi eficienţa manevrelor de pilotaj. Şi, cu siguranţă, răstoarnă foarte multe prejudecăţi.

"Îmi place să mă plimb, să mă dau, adrenalina în special. Sunt şi pasionată, am fost la tot felul de concursuri", a afirmat o fată.

"Pentru doamne şi domnişoare de ziua lor, evident. Avem şi participante care mai derapează puţin, ceea ce ne încântă privirile", a declarat Andrei Cristian, director de organizare.

Adrenalină și pe pârtie de Ziua Femeii

Tot la Braşov, adrenalina s-a simţit şi în vârf de munte, pe pârtii.

"8 martie cred eu că înseamnă o zi a libertăţii. Nu mă simt nicăieri cum mă simt pe pârtie, liberă", a spus o schioare.

"Mă bucur că încă o dată, de 8 martie, pot să fiu în Poiană. Să savurez această zi minunată, însorită şi cu o zăpadă bună", a afirmat o femeie.

Femeile au pus mâna pe arme de ziua lor, la poligonul din Galați

La Galaţi, 8 martie a fost marcat cu pistolul în mână, la poligonul de tir. După un instructaj atent, participantele au tras cu muniţie reală şi au descoperit că pot face faţă fără emoţii unei astfel de provocări.

"Soţul meu, care e pasionat şi e foarte priceput şi îmi pare rău că nu am ajuns la nivelul lui. El mi-a făcut această surpriză", a spus o doamnă.

În centrul oraşului, florile, ciocolata şi felicitările dăruite în mijloacele de transport în comun au pus zâmbetul pe buze doamnelor şi domnişoarelor.

Petrecere cu spumă pentru doamne la Băile Sărate

Iar la Ocna Mureş, în Alba, distracţia şi relaxarea au fost la loc de cinste, la Băile Sărate. Atracţia zilei a fost o petrecere cu spumă.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰