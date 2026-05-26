Trafic restricţionat în zona fântânilor de la Piaţa Unirii din Capitală: "De mâine se închide circulaţia"

Circulaţia rutieră în zona fântânilor din Piaţa Unirii din Bucureşti, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Naţională, se închide, de miercuri dimineaţa, din cauza lucrărilor la planşeul Unirii, a anunţat primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

Trafic resctricţionat în zona fântânilor de la Piaţa Unirii din Capitală: "De mâine se închide circulaţia"

Băluţă a scris că fluxul traficului urmează să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieţei, dinspre restaurantul Horoscop.

Primarul sectorului 4 a mai precizat că măsura, aprobată de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, nu va afecta semnificativ circulaţia şi va permite constructorilor care refac planşeul Unirii să continue realizarea piloţilor şi a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului.

Deocamdată, nu au fost oferite informaţii cu privire la durata restricţiilor.

