Vacanțele au intrat la apă, iar bagajele le facem mai mult în gând. Dacă altădată vânam ofertele early booking, acum stăm cu ochii pe last minute. Pe litoral, sunt cu aproape 40% mai puține rezervări pentru minivacanța de Rusalii faţă de anul trecut.

Minivacanța de Rusalii vine anul acesta cu maximum de oferte, dar minimum de turiști pe litoral. Un weekend mai lung nu mai garantează și hoteluri pline.

"Prețurile pentru noi nu e...nu putem, nu ne permitem. Cu bugetul nu putem să ne facem vacanțe, de abia ne permitem pentru cele necesare zilnice.", spune un turist.

Profilul turistului s-a schimbat în ultimii ani. Oamenii nu mai cumpără vacanțe din timp și nu le mai plătesc integral, ci le achiziționează în ultimul moment, în funcție de vreme și buget.

Articolul continuă după reclamă

"Chiar am luat o vacanţă de curând, chiar cam cu o lună şi puţin înainte. Dacă mă întrebaţi cu ceva timp în urmă, un an doi, luam mult mai din timp. Sunt multe criterii - de climă, de războaie. Bugetul este mai la coadă.", spune un alt turist.

"În continuare, reducerea voucherelor de vacanţă a impactat asupra obiceiurilor de cumpărare a românilor, asupra puterii de cumpărare, astfel că românii s-au obişnuit în 2026 să cumpere cât mai aproape de data plecării şi încearcă să profite de reducerile pe care le au operatorii de turism pentru vânzări last minute.", explică Adi Voican, manager agenție de turism.

Aşa arată şi cifrele. Faţă de anul trecut, rezervările au intrat la apă: sunt cu 30 până la 40% mai puţine, iar sejururile s-au scurtat odată cu bugetele.

"Am văzut o schimbare în comportament. Nu au cumpărat atunci în martie și în aprilie, în early booking, pentru că erau oarecum debusolați, dar au venit acum în mai-iunie.", explică Cristian Bărhălescu, preşedinte ANAT.

Ca să nu rămână cu camerele goale, hotelierii se întrec în oferte. Sunt preţuri de extrasezon, iar prognoza promite vreme numai bună de plajă: peste 23 de grade.

"Noi am pregătit o ofertă de 2+1 gratis cu preţuri care pornesc de la 1970 de lei sejurul, cazare cu mic dejun inclus şi trei cine cu muzică live. Pentru cei care doresc să vină o singură noapte, tarifele pornesc de la 550 de lei camera dublă. Ar fi mai avantajos să ia pachetul.", menţionează Elena Tiba, hotelier.

Deocamdată, străinii par cei mai tentați de prețurile de la noi.

"Este plajă, este foarte, foarte frumoasă, nu este chiar atât de scump, sincer.", explică o turistă străină.

"Toată lumea merge în Spania, Italia...toată lumea merge acolo, iar asta face ca prețurile să fie mai mari. Iar România nu este atât de cunoscută ca fiind o țară unde te poți relaxa pe plajă", adaugă turista.

Eforie Nord şi Mamaia conduc topul destinaţiilor de la mare, iar la munte turiştii aleg în continuare Valea Prahovei.

Şi hotelierii de la munte încearcă să-i ademenească pe turişti cu pachete pentru toate buzunarele.

"O petrecere pentru copii şi pentru adulţi, cu un sejur festiv de Rusalii şi de ziua copilului. Un sejur de minim 2 nopţi de la 74 de euro de persoană cu o cină atentă pregătită. Activităţi creative, parcul nostru tematic şi personaje de poveste.", adaugă Bianca Socol, reprezentantă hotel.

"Pachetele Rusalii şi de 1 iunie sunt în proporţie de 70-60% gradul de ocupare în acest moment. Avem cazare cu mic dejun şi preţurile pornesc de la 490 de lei camera dublă pentru doi adulţi.", spune Sorin Coman, director hotel.

Dacă la mare se anunță vreme de bronzat, la munte Rusaliile vin cu ploi. Așa că, printre bagaje, turiștii ar face bine să strecoare și umbrela.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰