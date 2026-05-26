Video Alimentul viitorului, creat de o româncă. Ce efect are asupra creierului

Mâncarea viitorului, în teste la noi în ţară! Studenţii de la Ingineria Alimentelor testează ingrediente care impresionează gusturile şi hrănesc mai bine organismul. Un chef român stabilit în Italia a creat pentru ei un ingredient special, cu ajutorul căruia descoperă neurogastronomia, ştiinţa care demonstrează că gustul nu se formează doar în gură, ci şi în creier.

de Clara Mihociu

la 26.05.2026 , 20:22
Neurogastronomia explorează modul în care simţurile, nutriţia şi ştiinţa alimentelor pot redefini experienţa culinară modernă.

Ce ingredient este considerat aliemntul viitorului

Studenţii de la Facultatea de Ingineria Alimentelor din Iași testează deja ingredientul considerat alimentul viitorului. O cremă pe bază de unt, cu mai puţine grăsimi şi mai multe proteine, creată de chef-ul român stabilit în Italia Dorina Burlacu.

"Pornim de la un unt normal, tradiţional, cu 82% grăsime, fără lactoză. Untul vine produs doar din laptele de la două grajduri, unde vacile mănâncă seminţe de in", explică Dorina Burlacu.

Diferenţele de gust faţă de untul clasic sunt aproape insesizabile. Creierul le percepe, însă, şi transmite corpului semnale.

"Eu astăzi voi identifica un gust nou, creierul meu îl va percepe ca ceva foarte bun, ceva care la nivelul calotei craniene va face ca mii de neuroni să lumineze", explică profesoara.

Cu noul ingredient, studenţii au preparat fursecuri şi produse de patiserie mai sănătoase şi hrănitoare fără să le schimbe gustul sau textura.

"Am înlocuit untul cu o cremă de unt care are un aport puţin mai mare de apă şi din această cauză am pus mai multă făină. Dar este mai cremos şi aluatul este mai fraged", explică Sebastian Gabriel, student.

Specialiştii cred că ingredientele bazate pe neurogastronomie ar putea deveni alternativa pentru cei care vor să mănânce mai sănătos, fără să renunţe la gust.

