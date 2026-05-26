NATO va aloca un corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei, în caz de război cu Rusia

NATO va întări apărarea flancului său estic printr-o nouă structură care ar facilita desfășurarea rapidă a forțelor în Letonia și Estonia în cazul unui război cu Rusia, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu subiectul.

În prezent, forțele NATO din toate cele trei state baltice, precum și din nordul Poloniei, se află sub comanda unui singur cartier general multinațional din orașul polonez Szczecin. Schimbarea planificată subliniază importanța strategică a regiunii baltice, aflată în centrul atenției după invazia Rusiei în Ucraina.

Atribuirea unui al doilea corp de armată pentru regiune va permite NATO să aducă rapid "forță masivă", după cum a descris situația un oficial militar, răspunzând astfel vulnerabilității și lipsei de profunzime strategică a regiunii.

Nou plan NATO pentru flancul estic

Când este complet operațional, un corp de armată comandă de obicei trei divizii, adică între 40.000 și 60.000 de militari. În timp de pace, acesta funcționează de regulă ca o structură de comandă redusă, având deja integrate funcții specializate precum artileria, apărarea antiaeriană și serviciile medicale, pentru a permite desfășurarea rapidă a trupelor atunci când este necesar.

Germania și Olanda, în coordonare cu NATO, au ajuns la un acord pentru a atribui Corpul germano-olandez, cu baza în orașul german Munster, apărării Letoniei și Estoniei, au declarat marți sursele militare pentru Reuters.

Aliații europeni își asumă tot mai multă responsabilitate pentru propria securitate, pe fondul criticilor dure venite din partea președintelui american Donald Trump, care a acuzat recent statele europene membre NATO de lipsă de sprijin în războiul cu Iranul și a anunțat că Washingtonul va retrage 5.000 de soldați americani din Germania.

Acordul a depășit ultimul obstacol, reprezentat de lipsa trupelor necesare unui corp de armată, au spus sursele, referindu-se la capacitățile esențiale precum artileria cu rază lungă, apărarea antiaeriană, dar și unitățile de geniu și personalul medical.

Germania și Olanda, rol-cheie în noua strategie NATO

Împreună cu alți parteneri, Germania și Olanda vor începe acum consolidarea acestor forțe, au mai precizat sursele.

Nu este clar deocamdată când va intra în vigoare decizia și câți militari vor intra sub comanda noii structuri în cazul unui conflict.

Ministerul olandez al Apărării a declarat că atribuirea corpului de armată este „în curs de elaborare suplimentară” și a refuzat să ofere alte detalii. Ministerul german al Apărării a refuzat să comenteze, invocând coordonarea în desfășurare cu NATO.

Oficialii NATO avertizează de ani de zile asupra amenințării crescânde reprezentate de Rusia, despre care spun că ar putea lansa un atac de amploare asupra teritoriului aliat chiar din 2029. Moscova neagă intențiile agresive și acuză Alianța că alimentează tensiunile prin extinderea în teritoriile vecine.

