Părinţii pot fi mai stresanţi decât examenele, oftează mulţi elevi acum, în perioada evaluării naţionale. Familiile care asociază o notă sub 10 cu eşecul sau ruşinea riscă să le strice copiilor concentrarea. Psihologii recomandă dialogurile, nu monologurile şi îi sfătuiesc pe părinţi să accepte realitatea. Tânăra generaţie nu mai face performanţă de frică.

"La mine, sincer, nu merge cu ameninţarea. Pur şi simplu poţi să mi-o zici cu frumosul şi înţeleg din prima sau poţi să mi-o zici cu urâtul şi nu mai înţeleg nimic", spune Ambra Stanciu.

Ambra este în focurile examenelor de evaluare naţională pentru clasa a şasea. La 12 ani i se pare firesc să mai dea şi greş.

"E ok să greşeşti, din greşeli înveţi. Ameninţările ne destabilizează şi emoţional şi fizic, poate că la voi a fost altceva, pe vremea voastră. Poate pentru unii copii o ameninţare înseamnă chiar abuz ... şi un fel de critică", mai spune Ambra Stanciu.

Deşi este acum la liceu, Tudor nu a uitat încă discuţiile stresante pe care le avea cu mama lui când era în clasele mici.

"Mai ales în clasele mai mici m-a afectat foarte mult şi tot timpul mă deranja şi am avut multe probleme din cauza asta ... într-un fel îmi era şi frică de ea, se punea problema, îmi era frică de note şi note de 9, mi-era frică să iau o notă proastă, sub 10 din cauza lucrurilor pe care mi le spunea", a declarat Tudor Nicolăescu.

Examenele și anxietatea

La fel păţesc mulţi adolescenţi care se apără - notele nu reflectă neapărat nivelul lor de inteligenţă.

"Mereu mi se zice, uite, vărul tău a învăţat, mereu se ducea la şcoală, uite ăla ce note a avut ...Mă simţeam destul de prost". "Mulţi copii sunt mult mai rebeli şi mult mai independenţi şi nu mai funcţionează să le ia doar telefoanele sau să le interzică ceva anume, nici măcar violenţa nu mai are efect", spun tinerii.

Părinţii care provin din generaţia copiilor care învăţau de frică sunt altă părere - notele sunt foarte importante.

Specialiştii atrag atenţia că presiunea şi frica înaintea şi în timpul examenelor pot efectul invers decât cel sperat de părinţi şi se pot transforma în stres cronic

"Bine ar fi să spunem întotdeauna adevărul, e normal să înveţi, e normal să fii evaluat. Să le spunem că indiferent de ce se întâmplă le suntem alături. Dacă rezultatul n-a fost unul bun o să vedem ce s-a întâmplat şi o să luptăm să-l ajutăm", a declarat Gabriela Maalouf - psiholog.

După mai multe studii, psihologii au ajuns să definească starea pe care o au elevii după insistenţele repetate şi agresive ale părinţilor: anxietatea de examen. Ea afectează memoria şi concentrarea, exact funcţiile creierului de care copiii au cel mai mult nevoie în timpul testelor. ​

