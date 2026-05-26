Eugen Tomac, actual consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, este prezentat de surse politice drept una dintre variantele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru, în contextul crizei guvernamentale declanșate după înlăturarea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. De-a lungul timpului, a fost activ în proiecte dedicate diasporei, a ocupat funcții în administrația prezidențială și în Guvern, iar ulterior a devenit lider politic și europarlamentar.

Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidenţial care ar putea ajunge viitorul premier al României - captură Facebook

Născut la 27 iunie 1981 în comuna Babele (Oziornoe), raionul Ismail, regiunea Odesa - teritoriu aflat în sudul Basarabiei istorice, în prezent în Ucraina - Eugen Tomac provine din comunitatea românilor din afara granițelor. A urmat cursurile Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, apoi Facultatea de Istorie a Universității din București, absolvită în 2003. Ulterior a finalizat un program de masterat (2005), iar din 2006 este doctorand al aceleiași universități.

Activitate civică și implicare pentru diaspora

Încă din tinerețe, Tomac s-a implicat în proiecte dedicate românilor din afara țării. În 2000 a devenit membru fondator și președinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni, organizație prin care a derulat proiecte educaționale și civice, inclusiv în parteneriat cu Ambasada SUA la București, precum programul "News to Know", destinat zonelor rurale defavorizate.

Articolul continuă după reclamă

În 2005 a fost cofondator al Centrului pentru Educație Democratică și a coordonat studii și rapoarte privind situația românilor din diaspora și comunitățile istorice.

Specializări și debut profesional

De-a lungul timpului, a urmat programe de specializare în domeniul managementului organizațiilor neguvernamentale și al resurselor umane, inclusiv prin programul International Visitor Leadership Program în SUA. Și-a început cariera profesională ca redactor la revista "Magazin Istoric" (2004-2006), perioadă în care a coordonat și studii despre românii de pretutindeni.

Parcurs în administrație și instituții de stat

Tomac a lucrat în Administrația Prezidențială între 2006-2007, ocupând funcții legate de relația cu românii de pretutindeni, ulterior activând în cadrul Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi". A fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în două rânduri, între 2009-2012, în cadrul Ministerului de Externe și al Guvernului României.

În 2012 a devenit consilier de stat în Administrația Prezidențială.

Carieră politică: PDL, PMP și ascensiunea în Parlament

Eugen Tomac a intrat în politică în 2008, în cadrul Partidului Democrat Liberal (PDL), unde a fost și prim-vicepreședinte al organizației de diaspora. A devenit deputat în 2012, ales pe lista PDL în circumscripția Diaspora, activând în comisii pentru comunitățile românești din afara granițelor și integrare europeană.

Ulterior, a trecut la Partidul Mișcarea Populară (PMP), unde a deținut mai multe funcții de conducere, inclusiv președinte al formațiunii în mai multe mandate între 2013 și 2020, revenind la conducerea partidului în 2022.

Activitate parlamentară și europeană

În 2016 a fost ales deputat de București pe listele PMP, iar din 2019 a devenit eurodeputat în Parlamentul European, activând în Grupul Partidului Popular European și ulterior în Renew Europe.

A făcut parte din comisii pentru ocuparea forței de muncă, drepturile omului, afaceri externe și cooperare cu state din estul Europei, inclusiv Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Georgia. Este implicat și în delegații parlamentare privind extinderea și parteneriatele Uniunii Europene.

În 2024 a fost reales europarlamentar pe lista Alianței Dreapta Unită (USR-PMP-Forța Dreptei), ocupând poziții în comisii de cultură, educație și afaceri sociale.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰