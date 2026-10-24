Când Harghita, Banatul și Dobrogea îşi dau mâna, tradiția devine artă în farfurie. Trei regiuni istorice și-au unit forţele la aceeași masă pentru a cuceri Europa... prin gust. În timp ce bucătarii au jonglat cu aromele unice ale celor trei zone, producătorii locali s-au lăudat cu tot ce au mai bun și mai gustos.

"E bulz cu brânză de burduf şi afine de la pădure liofilizate. Acum pleacă în cuptor la 180 grade să aibă o crustă, aşa, mai faină". Aşa arată raiul iubitorilor de brânză. Este doar o parte dintr-o zestre culinară uriașă.

Trei chefi cu renume, din trei regiuni gastronomice au făcut echipă şi au transformat mâncarea în cel mai bun ambasador al turismului local. Dobrogea, candidată la titlul de regiune gastronomică europeană în 2029, a mizat pe mozaicul cultural și pe influențele orientale care o fac atât de specială.

"Pregătim un ragu jumătate din carne de berbecuţ şi jumătate vită. O paralelă între 2 reţete importante musaka şi immam bayildi. Ce-i place sultanului aşa se traduce. Pentru că vânăta şi carnea se pot practica în mai multe reţete, am zis să alegem una din bucătăria de origine turcească din Dobrogea", explică Chef Alex Petricean.

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Şi Banatul a demonstrat că merită locul pe harta gastronomică a Europei, un titlu câştigat pentru anul 2028. Piesa de rezistență?

"Crumpei la dubă, e o mâncare de cartofi cu cârnaţi care se fac la cuptor, duba e cuptorul. O să avem o salată de varză murată cu chimen şi boia, alte ingrediente specifice Banatului şi ulei de dovleac presat la făget. E uleiul nostru de măsline. Desertul e ciufulită cu smochine. E un pandişpan cu smochine şi o să-i dăm un mic twist", a declarat chef Ioan Bebeşeală.

Harghita, care va reprezenta oficial România pe harta gastronomică a Europei anul viitor, și-a etalat şi ea comorile.

"Aici facem rasol de vită cu tot cu măduvă și niște ciuperci asortate de la pădurile noastre din Secuime. Gălbiori și hribi uscați. La noi totdeauna se folosește ceva din pădure. Au fost întrebați peste 1.000 de oameni care să fie signature dish. Asta este. La desert facem o clătită cu afine și tot folosim fructe uscate liofilizate", a declarat chef Zsigmond Andras.

Pofticioşii au avut de unde alege

Producătorii locali au adus la Bucureşti tot ce au mai bun şi mai ales. "Avem o brânză mai deosebită, de exemplu Tondelo cu nucă, Tomasar și Sârbova. O cremă, miere cu ciocolată, mentă și zmeură", a declarat Meda Skeja, reprezentant Consiliul Judeţean Timiş.

"Avem zacuscă de sturion, baton de sturion. Brânzeturi premiate la Lyon și pâinea făcută de partenerii noștri cu un dovleac foarte special ale căror semințe sunt aduse din Guatemala", a declarat Moraru Teodora, de la Flavours of Dobrogea.

"Avem bunătăți din carne slănină originală afumată, jumăris, alam de Black Angus de oaie de Harghita,zacuscă cu fasole și renumita pâine de casă din Harghita cu cartofi", spune Mezey Zsolt, reprezentantul Asociaţiei Visit Harghita.

Le-am gustat şi noi şi avem un singur verdict: oricare dintre aceste delicii culinare ar fi putut fi o carte de vizită a României.