O plimbare până la fermă poate fi o evadare frumoasă. Crescuţi printre betoane, tot mai mulţi copii îşi doresc să petreacă timp liber alături de animale. În Bucovina, găsim o ogradă cu nu mai puţin de 300 de exemplare. Unele - mai ciudate, cu am fi berbecul cu 5 coarne. Şi centrele de echitație sunt tot mai căutate.

Bine aţi venit la fermă. O fermă ceva mai specială, o adevărată atracţie în zona Bucovinei. Aici, oaia are patru coarne, în timp ce berbecul - cinci.

"Am crezut că nu văd bine. Am zis că e protejat pe toate părțile.", spune un cuplu.

Dana şi soțul ei au deschis ferma în urmă cu 13 ani. Peste 300 de animale trăiesc aici. Ei le îngrijesc cu toată pasiunea. Turiştii, vin să le admire.

Articolul continuă după reclamă

"Ea este Pașa, are 5 ani, este adusă din Cehia rezistă la -40 de grade, +50.", spune administratorul fermei.

"Vacile mini, avem cămile, lame, alpaca, căprioare, oi texel, oi camerun, oi pitice, capre pitice, mufloni, canguri. Animalele nu sunt animale, sunt copilașii noștri.", spune Dana Galan, administrator fermă.

Aici niciun animal nu duce lipsă de nimic. Şi în niciun caz, de atenţie.

Reporter: Cum o cheamă pe fetița asta, puiul de alpaca?

Fetiţă: Ce nume i-am pus? O cheamă ca pe mine.

Mamă: Eva, tot ca pe ea.

Fetiţă: Este ovăz.

Reporter: Și un?

Fetiţă: Morcov

Reporter:Și ce faci cu acestea?

Fetiţă: Le dau la animale

Reporter: Și acum cui vrei să dai să mănânce?

Fetiţă: La cal

"Super, am adus copiii să vadă și ei cămila, măgărușii cei mici, poneii, e superb, vremea ne ajută. Să-i integrăm cumva, să se obișnuiască cu animalele, să nu aibă frică de ele. Nu au reacții agresive față de copii, adică se vede că sunt obișnuite.", spune un tată.

"Două femele și un mascul, una face ouă deja, e echivalentul a 22 de ouă de găină.", adaugă administratorul.

Tot în zona Bucovinei, foarte populară în ultimii ani a ajuns şi echitaţia.

Oana iubeşte caii, dar pentru ea, a fost prima lecţie astăzi.

"A fost o experiență unică, probabil o voi mai repeta, e prima de acest gen. Am simțit că pot să-mi depășesc și limita asta.", spune o femeie.

"Am fost în drumeție, am făcut și un instructaj la început. Partenerul meu a fost Cioco, căluțul acesta maro, a fost foarte cuminte, mi-a plăcut de el.", adaugă fetiţa.

Drumeția călare prin pădure durează o oră, dar, pentru copii, sunt recomandate sesiunile scurte de 10 minute.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰