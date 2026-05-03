Manifestaţii pentru susţinerea lui Bolojan în Bucureşti şi Oradea. Premierul le-a mulţumit participanţilor
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit susținătorilor care au ieșit în stradă dumincă seară pentru a-și arăta sprijinul, afirmând că acesta este un semnal pentru "modernizarea României", un stat fără privilegii și mai eficient. Oamenii au participat la o manifestaţie de susţine în Piața Victoriei din Capitală, unde au fost afișate drapele ale României și ale Uniunii Europene, cu mesaje pro-europene.
"Vă mulţumesc celor care şi azi, în pieţe şi în online, m-aţi sprijinit. Aşa cum am spus, înţeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o ţară fără privilegii, cu un stat eficient, care îşi respectă cetăţenii. Respect pentru România!", a scris, duminică seară, premierul Ilie Bolojan pe Facebook.
Sute de persoane de toate vârstele, inclusiv familii cu copii, s-au adunat, duminică seară, în Piaţa Victoriei, la o manifestaţie de susţinere a premierului Ilie Bolojan. Oamenii au adus cu ei drapele ale României şi steaguri ale Uniunii Europene, explicând că mesajul lor este că România trebuie să continue drumul pro-european pe care a intrat înainte de 2007.
În jurul orei 21.00, prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, şi-a făcut apariţia în mijlocul manifestanţilor din Piaţa Victoriei, a stat de vorbă cu oamenii şi s-a fotografiat cu ei.
"Dincolo de faptul că România are nevoie de Ilie Bolojan, și bucureștenii au nevoie de Ilie Bolojan. Avem nevoie de multe reforme. Suntem la început. (…) E timpul ca și politicienii să-și facă datoria. (…) Un astfel de om apare foarte rar, să știți. Adică de aceea am venit și cred că Ilie Bolojan are nevoie de sprijinul nostru într-un număr cât mai mare. Poate oamenii, poate parlamentarii, dacă văd această manifestare de susținere a premierului, care este și aici, în piață, dar și pe rețele de socializare, se vor gândi de două ori să nu arunce România în instabilitate și să mențină acest guvern", a spus Ciprian Ciucu.
Oamenii au ieşit în stradă şi la Oradea pentru a-l susţine pe premierul Ilie Bolojan. Primarul din Oradea, Florin Birta, a spune că au fost peste 4.000 de persoane.
Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰