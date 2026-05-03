Manifestaţii pentru susţinerea lui Bolojan în Bucureşti şi Oradea. Premierul le-a mulţumit participanţilor

Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit susținătorilor care au ieșit în stradă dumincă seară pentru a-și arăta sprijinul, afirmând că acesta este un semnal pentru "modernizarea României", un stat fără privilegii și mai eficient. Oamenii au participat la o manifestaţie de susţine în Piața Victoriei din Capitală, unde au fost afișate drapele ale României și ale Uniunii Europene, cu mesaje pro-europene.

"Vă mulţumesc celor care şi azi, în pieţe şi în online, m-aţi sprijinit. Aşa cum am spus, înţeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o ţară fără privilegii, cu un stat eficient, care îşi respectă cetăţenii. Respect pentru România!", a scris, duminică seară, premierul Ilie Bolojan pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Sute de persoane de toate vârstele, inclusiv familii cu copii, s-au adunat, duminică seară, în Piaţa Victoriei, la o manifestaţie de susţinere a premierului Ilie Bolojan. Oamenii au adus cu ei drapele ale României şi steaguri ale Uniunii Europene, explicând că mesajul lor este că România trebuie să continue drumul pro-european pe care a intrat înainte de 2007.

În jurul orei 21.00, prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, şi-a făcut apariţia în mijlocul manifestanţilor din Piaţa Victoriei, a stat de vorbă cu oamenii şi s-a fotografiat cu ei.

"Dincolo de faptul că România are nevoie de Ilie Bolojan, și bucureștenii au nevoie de Ilie Bolojan. Avem nevoie de multe reforme. Suntem la început. (…) E timpul ca și politicienii să-și facă datoria. (…) Un astfel de om apare foarte rar, să știți. Adică de aceea am venit și cred că Ilie Bolojan are nevoie de sprijinul nostru într-un număr cât mai mare. Poate oamenii, poate parlamentarii, dacă văd această manifestare de susținere a premierului, care este și aici, în piață, dar și pe rețele de socializare, se vor gândi de două ori să nu arunce România în instabilitate și să mențină acest guvern", a spus Ciprian Ciucu.

Oamenii au ieşit în stradă şi la Oradea pentru a-l susţine pe premierul Ilie Bolojan. Primarul din Oradea, Florin Birta, a spune că au fost peste 4.000 de persoane.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰