Motoarele turate și caii putere sunt vedetele zilei la Suceava. Aproape 100 de mașini de drift, off-road sau clasice atrag privirile pasionaților. Experiența merge însă mai departe: vizitatorii pot testa inclusiv simulatoare auto.

Mulți cai putere, motoare turate și decibeli în difuzoare. Aproape 100 de mașini sunt expuse la Suceava, în cadrul acestei expoziții auto. Mașini de drift, retro, off-road sau modificate pot fi admirate de iubitorii de autoturisme.

Expoziția se împletește și cu tehnologia, deoarece vizitatorii pot testa un simulator auto și unul de sudură cu realitate augmentată. De asemenea, pot vedea o imprimantă 3D în acțiune, dar și un echipament de gravură laser.

Este a doua ediție a expoziției auto, organizată de profesori universitari și studenți ai Facultății de Mecanică din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava. Mașinile spectaculoase îi încântă pe pasionații de automobile, fiind vorba despre investiții de mii de euro atât în sonorizare, cât și în aspect sau performanțe.

Angela Bertea

