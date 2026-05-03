Marele Premiu de la Miami începe mai devreme. Cursa are loc la ora 20:00, LIVE pe AntenaPLAY şi Antena 3 CNN

Marele Premiu de la Miami va începe cu trei ore mai devreme decât era programat inițial. FIA a luat această decizie din cauza furtunilor puternice prognozate pentru mai târziu în cursul zilei de duminică. Cursa era programată la 23:00, ora României, însă va începe la ora 20:00 şi va putea fi vizionată LIVE pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY .

Marele Premiu de la Miami începe mai devreme

"În urma discuțiilor dintre FIA, F1 și promotorul din Miami, s-a luat decizia de a muta startul Marelui Premiu de duminică de la Miami la ora 13:00, ora locală, din cauza prognozei meteo care indică furtuni mai puternice mai târziu în cursul după-amiezii, în apropierea orei inițiale de start", au transmis FIA, Formula 1 și organizatorii Marelui Premiu de la Miami într-un comunicat.

"Această decizie a fost luată pentru a asigura perturbări minime ale cursei și pentru a garanta cea mai mare fereastră posibilă pentru desfășurarea Marelui Premiu în cele mai bune condiții, precum și pentru a prioritiza siguranța piloților, fanilor, echipelor și personalului" se mai arată în comunicatul transmis.

Kimi Antonelli, de la Mercedes, va pleca din pole position în Marele Premiu de duminică, iar Max Verstappen, de la Red Bull, va completa prima linie a grilei de start.

