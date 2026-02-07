Tragedia din Rahova a fost la un pas să se repete în această dimineaţă. O explozie puternică a avut loc într-un bloc din localitatea Chitila, lângă Bucureşti. 40 de oameni au fost evacuaţi, iar două victime au ajuns la spital.

Pompierii ISU B-IF au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje.

Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză.

Au fost evacuate în total 40 de persoane. Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital. Este vorba de cuplul care se afla în garsoniera în care s-a produs explozia, o femeie de 52 de ani și un bărbat de 64 de ani. Aceștia au suferit arsuri pe corp și au fost duși la spitalele Floreasca și Universitar.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, la caz a fost solicitată prezența unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru evaluarea situației potrivit competențelor.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale de transport personal și victime multiple, două ambulanțe SMURD, și în sprijin, un echipaj SABIF.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

