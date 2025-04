"Mi-am distrus şi eu munca mea de o viaţă. Mi-au ars banii. Nu mai am nimic, sunt gata. Sunt terminat", sunt primele declaraţii păgubitului.

Este cadoul nedorit pe care Gheorghe Pleş l-a primit chiar de ziua lui onomastică. 30.000 de euro, agoniseala lui de-o viaţă, s-au făcut scrum într-un incendiu.

Banii erau ascunși în pod, înveliți în folie de aluminiu

"Erau în pod, în dulap şi în dulapul ăla erau haine de pat, din alea vechi, de la bunica şi acolo erau puşi şi înveliţi într-o folie de aluminiu din aia de nu arde. Dar totuşi a ars", a povestit Gheorghe Pleş, proprietarul locuinţei.

Banii au fost economisiţi cu greu, pentru un vis pe care îl avea încă din tinereţe: "Voiam să-mi cumpăr o maşină că am maşină de 21 de ani. Şi uite că… mi s-a dus visul", a spus bărbatul.

Bărbatul de 60 de ani era la serviciu atunci când a fost sunat de fiul său, care îi este şi vecin. Ştia că în podul casei este toată averea lui. A fugit într-un suflet acasă, dar era prea târziu.

"Noi stăm vizavi de casa care a luat foc. La un moment dat s-a luat curentul. Când am ajuns să văd ce se întâmplă, deja ea luase foc. Am reuşit să iau un extinctor de maşină, am stins siguranţa, dar, din păcate, s-a extins la acoperiș", a adăugat fiul bărbatului, Marius Gheorghe Pleş.

O siguranță defectă, posibilă cauză a incendiului

Incendiu ar fi pornit la acoperişul casei, de la o siguranţă defectă de care proprietarul ar fi ştiut, ba chiar ar fi sunat la furnizor pentru a rezolva situaţia.

Potrivit lui Cătălin Gavrilă, reprezentant ISU Timiş: "La ajungerea echipajului la faţa locului, incendiul se manifesta generalizat la acoperişul casei, pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp".

Pe principiul "ce-i în mână nu-i minciună", tot mai mulţi români aleg să-şi ţină economiile la saltea. De multe ori, locurile unde ascund banii de un posibil hoţ nu sunt foarte inspirate. Anul trecut, un bărbat s-a prezentat la BNR cu un teanc de bancnote arse, după ce şi-a ascuns economiile în sobă. Acesta a fost norocos. Banca i-a putut schimba banii cu unii noi pentru că prezentau încă elemente de identificare.

În 2023, tot într-un incendiu, un bărbat din Dej a pierdut 60.000 de lei pe care îi ţinea într-un borcan, ascuns în fânul din hambarul casei.

