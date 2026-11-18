O delegaţie a Administraţiei Prezidenţiale formată din Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, şi consilierii de stat Vlad Ionescu şi Diana Punga participă, miercuri şi joi, la Varşovia (Polonia), la conferinţa internaţională "Their future. Our responsibility", în urma invitaţiei adresate de soţia preşedintelui Poloniei, Marta Nawrocka.

Evenimentul se desfăşoară în cadrul platformei internaţionale Fostering the Future Together, lansată de Melania Trump, şi urmăreşte identificarea unor soluţii concrete pentru protejarea copiilor şi adolescenţilor în mediul digital, cu accent pe combaterea hărţuirii online, manipulării informaţionale, dependenţei de ecrane şi riscurilor asociate utilizării inteligenţei artificiale.

"La reuniune au fost invitate Prime Doamne şi Primi Domni din statele europene asociate platformei internaţionale Fostering the Future Together, experţi în siguranţă digitală şi reprezentanţi ai instituţiilor publice. Conferinţa se înscrie în seria de reuniuni internaţionale organizate la finalul anului 2026, alături de evenimentele asociate UNGA 81 din New York, G20 din Miami şi de conferinţele regionale din Filipine şi Caraibe", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale transmis, miercuri, Agerpres.

Agenda evenimentului include cuvântul de deschidere al Martei Nawrocka, discursurile invitaţilor şi o fotografie de familie.

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În cadrul intervenţiei sale, Mirabela Grădinaru va sublinia faptul că prevenţia începe prin relaţiile pe care le construim cu copiii, printr-un părinte care ascultă, un profesor care observă sau un adult care oferă înţelegere în locul reproşurilor, iar tehnologia ar trebui să consolideze această legătură, nu să o înlocuiască.

Ea va susţine în mod special importanţa educaţiei digitale a copiilor, părinţilor şi profesorilor, precum şi accesibilitatea unor canale directe de consiliere şi raportare a conţinutului dăunător.