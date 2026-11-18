Accident grav în municipiul Bistriţa. O fetiţă în vârstă de 10 ani a fost grav rănită, după ce a fost lovită în plin de o maşină şi proiectată apoi în alte două autoturisme.

Accidentul rutier a avut loc pe strada Subcetate din Bistriţa, în timp ce minora traversa strada.

"La locul sesizării, poliţiştii au stabilit faptul că o minoră de 10 ani, care se deplasa în calitate de pieton şi era angajată în traversarea părţii carosabile, a fost surprinsă şi accidentată de un autoturism condus de o tânără de 19 ani, din Bistriţa. În urma impactului, pietonul a fost proiectat în alte două autoturisme care se deplasau din sensul opus", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Copila a ajuns la terapie intensivă

Fetiţa a fost preluată de echipajele medicale în stare de inconştienţă, cu respiraţie spontană, prezentând un traumatism cranian sever, au precizat reprezentanţii Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

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"Victima a fost stabilizată şi intubată de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, în cooperare cu echipajul cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud. Ulterior, minora a fost transportată de urgenţă la UPU-SMURD Pediatrie de către echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD", menţionează informarea transmisă de ISU.

Cei trei şoferi implicaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În acest caz a fost deschis un dosar penal.