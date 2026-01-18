Deznodământ tragic după o lungă suferinţă. Denis, băieţelul de doar doi ani și jumătate, care era în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean din Constanţa, a murit noaptea trecută la Grigore Alexandrescu. Aproape o lună, copilul a fost ținut în viață doar cu ajutorul aparatelor, în timp ce părinții se rugau la un miracol și încercau să obțină răspunsuri. Familia acuză medicii de neglijență şi anunţă că va da spitalul în judecată.

Copilul de doi ani şi jumătate era în moarte cerebrală de mai bine de trei săptămâni. Micuţul respira doar cu ajutorul aparatelor. Noaptea trecută însă, inima băiețelului a cedat. Denis a fost adus de părinții lui la urgenţa Spitalului din Constanța, în noaptea de 17 spre 18 decembrie. A fost internat, iar după o serie de analize, a doua zi, la ora 11:30, a intrat în operație, o intervenție chirurgicală care a durat cinci ore, spun părinții. Pentru că starea micuțului s-a agravat rapid, familia a cerut transferul de urgență.

Timp de aproape o lună, părinţii au sperat la un miracol

Ajuns în Capitală, la Grigore Alexandrescu, medicii au confirmat cele mai negre temeri ale părinţilor. Timp de aproape o lună, bieţii oameni au sperat la un miracol. "S-a aflat că există şi edem cerebral angajat, care la cum era angajat era ireversibili şi, din acel moment, ni s-a zis că şansele de supravieţuire ale micuţului sunt spre zero şi pneumotorax drept, la plămânul drept. Diagnostice pe care nu le ştiam de la Constanţa", a declarat tatăl copilului. Familia acuză doctorii de la spitalul Judeţean din Constanţa de neglijenţă şi crede că micuţul ar fi avut o şansă să trăiască dacă medicii şi asistentele nu i-ar fi ignorat.

"Ni s-a spus, oarecum răstit, că ce vrem să aflăm, copilul este într-o stare foarte gravă şi că atât poate să ne spună", a declarat tatăl copilului. Indignarea părinţilor îndureraţi e cu atât mai mare cu cât nicio autoritate nu s-a interesat de soarta lor în ultimele săptămâni. "Absolut nicio autoritate nu ne-a contactat, nu m-a contactat pe mine, nu i-a contactat pe părinţi să îi întrebe dacă au nevoie de vreun sprijin, dacă au nevoie de vreun ajutor. Am sesizat ANSMC-ul de unde aşteptăm să vedem dacă au fost respectate protocoalele medicale şi cum au fost respectate mai exact. Am sesizat şi DSP. La acest moment aşteptăm răspunsuri de la autorităţi", a declarat Ghiulfer Ismail, avocatul familiei.

Într-o situaţie similară este şi Anca, o fetiţă de doar şase ani, şi ea în moarte cerebrală după o operaţie de apendicită făcută la acelaşi spital din Constanţa. La doar zece minute după intervenţie, copila a intrat în stop cardiorespirator. Şi ea a fost transferată la Bucureşti, iar starea copilei este în continuare fel de gravă.

