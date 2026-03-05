UE ia în calcul acordarea unui ajutor financiar Kievului pentru repararea conductei Drujba

Uniunea Europeană analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba. Acest lucru se întâmplă în contextul în care Ungaria şi Slovacia blochează sprijinul pentru Kiev şi sancţiunile împotriva Rusiei până la reluarea livrărilor de petrol prin această conductă, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.

Comisia Europeană ar putea elibera sprijinul prin intermediul asistenţei bugetare pe care o acordă Ucrainei, potrivit unor surse din apropierea acestui dosar. De asemenea, UE este pregătită să ofere Ucrainei şi expertiză, au adăugat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

În luna ianuarie, Rusia a atacat conducta Drujba, provocând un incendiu la rezervor de stocare, care a durat 10 zile până a fost stins, precum şi avarii la echipamente, cabluri de alimentare, transformatoare şi un sistem de detectare a scurgerilor, a declarat directorul Naftogaz, Sergii Koretskyi.

Având în vedere amploarea distrugerilor, Kievul nu a putut oferi până acum un orizont de timp pentru finalizarea reparaţiilor.

Ungaria şi Slovacia acuză Kievul că blochează livrările de petrol rusesc

Ungaria şi Slovacia au acuzat Ucraina că blochează livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba, punând la îndoială amploarea pagubelor. Niciuna din cele două ţări nu a recunoscut atacul rusesc din ianuarie.

Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat că va bloca măsurile de sprijinire a Ucrainei, inclusiv împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro de la UE, până când vor fi reluate livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba. Slovacia a oprit livrările de electricitate către Ucraina.

De asemenea, Ungaria şi Slovacia, ţări, care menţin legături strânse cu Kremlinul, au blocat ultima rundă de sancţiuni ale UE împotriva Moscovei.

Oleoductul Drujba, lovit de aproape 20 de ori în patru ani

Sursele citate de Bloomberg au precizat că oleoductul Drujba a fost lovit de aproape 20 de ori de la începutul războiului din Ucraina. Reparaţiile au avut loc adesea în urma atacurilor ruseşti, punând în pericol lucrătorii, şi cel mai probabil Moscova va viza probabil din nou conducta după ce va fi reparată, au adăugat sursele.

Executivul comunitar poartă discuţii cu Kievul despre posibilitatea trimiterii unei misiuni de constatare a faptelor pentru a verifica daunele provocate conductei Drujba, susţin sursele. Discuţiile cu privire la acest subiect sunt în curs de desfăşurare, au adăugat sursele.

Într-o scrisoare trimisă la finele lunii februarie preşedintelui Consiliului European, Viktor Orban a spus că susţine ideea unei misiuni de constatare, din care să facă parte şi delegaţi din Ungaria şi Slovacia, şi că va accepta concluziile acesteia.

