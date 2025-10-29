A vrut să ajungă mai repede acasă, era ziua ei liberă, aşa că a făcut autostopul fără să ştie că, peste câteva minute, chiar aproape de casă, va muri. Denisa avea 19 ani şi era dintr-o localitate din Iaşi. Şoferul care a luat-o la ocazie ar fi intrat în depăşire, pe linie continuă. Şi el a murit în impactul cu un TIR. Fata intenţiona chiar astăzi să se înscrie la Şcoala de Şoferi, tocmai pentru că nu se simţea în siguranţă la autostop.

Denisa avea 19 ani şi lucra ca barista la un restaurant din Târgu Frumos. Ieri era în ziua ei liberă şi pentru că tocmai încasase salariul, tânăra a mers la un salon de înfrumuseţare, apoi a mers la cumpărături. După ce şi-a terminat treburile, Denisa a ieşit la autostop, să ajungă mai repede acasă. Era în jur de ora 15, când un şofer de 36 de ani din Rediu a oprit şi a luat-o la ocazie. În mai puţin de un sfert de oră, chiar la intrarea în localitatea Bălţaţi, unde fata locuia, bărbatul a intrat în viteză pe contrasens, într-o depăşire periculoasă şi s-a izbit frontal de un TIR. Amândoi au murit pe loc.

"Suntem toţi îndureraţi [...] o fată foarte bună, chiar avea vreo două luni de când lucra. Chiar am lăudat-o că este o fată tânără şi avea chiar o gândire matură şi era o fată foarte corectă la serviciu" a povestit şeful tinerei.

"Două persoane au fost încarcerate, acestea se aflau în autoturism şi au fost găsite în stare de inconştienţă. Prima victimă a fost extrasă şi s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, personalul medical a declarat decesul. [...] Cea de-a doua victimă prezenta leziuni incompatibile cu viaţa" a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, George Onofreiasa.

Articolul continuă după reclamă

Înainte de accidentul fatal, Denisa se fotografiase cu o păpuşă pe care o cumpărase pentru fetiţa unei rude din Anglia. Jucăria a fost găsită apoi de anchetatori între fiarele maşinii.

"Din câte am înţeles, avea planuri să dea la şcoala de şoferi, abia îşi scosese cazierul şi voia să dea la medicină" a explicat un prieten al tinerei decedate.

Autostopul, o practică de care locuitorii din comune depind

Deşi un este reglementat prin legislaţie, autostopul rămâne o practică obişnuită pentru cei care locuiesc în micile comune. Nu era prima oară când Denisa mergea acasă cu necunoscuţi.

Localnic: Trebuie să ajung mai repede undeva şi n-am ce face.

Reporter: Dacă ar opri acum cineva să te ia te-ai urca?

Localnic: Normal.

"Este foarte riscant, într-adevăr, dar... Nu am încotro, trebuie să ajung" a punctat o altă femeie care făcea autostopul.

Astăzi, Denisa ar fi trebuit să se încrie la Şcoala de Şoferi. Acum, rudele se pregătesc de înmormântare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰