Dependenţa de jocuri de noroc l-a împins pe un tânăr de 21 de ani la un gest extrem.

la 11.11.2025 , 09:09

Rămas fără bani, individul a atacat o bătrână, în plină stradă, pentru a-i fura poşeta. Pe imagine suprinse de o cameră de supraveghere din zonă, se observă cum tânărul o urmăreşte pe femeie, îi smulge geanta din mână şi se face nevăzut, lăsând-o pe bătrână întinsă pe asfalt.

Femeia a ajuns la spital cu răni grave, iar hoțul, care a apucat să cheltuie o parte din cei 500 de lei furați, a fost prins şi trimis în arest preventiv pentru 30 de zile.

