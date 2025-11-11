Video Dependenţa de jocuri de noroc l-a împins pe un tânăr la un gest extrem. Imaginile surprinse de camere
Dependenţa de jocuri de noroc l-a împins pe un tânăr de 21 de ani la un gest extrem.
Rămas fără bani, individul a atacat o bătrână, în plină stradă, pentru a-i fura poşeta. Pe imagine suprinse de o cameră de supraveghere din zonă, se observă cum tânărul o urmăreşte pe femeie, îi smulge geanta din mână şi se face nevăzut, lăsând-o pe bătrână întinsă pe asfalt.
Femeia a ajuns la spital cu răni grave, iar hoțul, care a apucat să cheltuie o parte din cei 500 de lei furați, a fost prins şi trimis în arest preventiv pentru 30 de zile.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰