Când aveţi nasul înfundat din cauza răcelii, spray-ul nazal pare salvarea. Soluția rapidă devine însă capcană - utilizarea prelungită creează dependență gravă. Medicii spun că unii pacienţi dezvoltă chiar afecţiuni permanente.

Un sondaj britanic relevă că aproape 60% dintre oameni nu știu că spray-urile nazale trebuie folosite maxim 7 zile. Depășirea acestei perioade declanșează probleme serioase de sănătate, avertizează experții citați de DailyMail.

Ingredientele active din spray-urile nazale tradiționale strâng vasele de sânge din nas, reducând rapid umflarea. Respirația revine la normal în câteva minute, dar efectul ascunde o problemă periculoasă.

Când efectul spray-ului dispare, vasele de sânge se umflă și mai mult decât înainte. Congestia nazală se agravează, iar pacientul simte că nu poate respira fără spray. Se declanșează un cerc vicios: persoana recurge din nou și din nou la spray-ul nazal, devenind dependentă de el. Fără produs, senzația de sufocare devine insuportabilă.

Ce spun medicii

Utilizarea pe termen lung poate provoca leziuni permanente ale mucoasei nazale. Doar spray-urile care conțin oximetazolină și xilometazolină provoacă deteriorare pe termen lung. Aceste substanțe active sunt responsabile pentru efectul de constricție vasculară și pentru dependența care apare. Preparatele saline sau cele care conțin steroizi sunt mai sigure pe termen lung. Acestea nu creează dependență și pot fi folosite perioade mai îndelungate fără risc de leziuni.

Spray-urile saline hidratează mucoasa nazală fără să afecteze vasele de sânge. Variantele cu steroizi reduc inflamațiagradual, fără efectul de constricție bruscă. Respectă strict regula celor 7 zile maxim pentru spray-urile cu oximetazolină sau xilometazolină. Citește cu atenție eticheta produsului înainte de utilizare.

Dacă simți că ai devenit dependent de produsul nazal, consultă imediat medicul. Oprirea bruscă agravează congestia, iar procesul de recuperare necesită supraveghere medicală. Alternativele sigure includ preparatele saline, care pot fi folosite fără restricții de timp. În sezonul de răceli și gripă, acestea reprezintă opțiunea cea mai sănătoasă pentru ameliorarea congestiei nazale.

Multe persoane caută soluții rapide pentru respirație ușurată, dar ignoră avertismentele de pe prospect. Consecințele utilizării incorecte pot fi grave și permanente.

