Românii chiar mâncă pufuleți peste măsură. Pentru că așa sunt concepuți, să dea dependență. Același lucru se întâmplă și în cazul altor gustări pe care le regăsim pe birourile și-n casele noastre, spun cercetătorii americani. Cel mai recent și amplu studiu arată că e cam același lucru dacă mănânci o merdenea sau dacă fumezi o țigară. Toate alimentele ultraprocesate sunt practic la fel de nocive ca fumatul.

Studiul citat de "The Guardian", arată clar: alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele.

Alimentele care au mai multe în comun cu ţigările decât cu legumele

De exemplu, pâinea albă, cornul cu ciocolată sau cerealele glazurate cu zahăr, pe care le cer mai toți copiii, acționează asupra creierului la fel ca țigările. Stimulează senzorii de recompensă și provoacă astfel dependență.

La fel, nu vă bucurați când vedeți, la raft, salamuri ieftine. Ocoliți-le, pentru că sunt la fel de nocive. Fabricate industrial, de multe ori cu emulgatori, coloranți și arome artificiale, cresc riscul de probleme cu inima, cancer, diabet și obezitate.

În această categorie intră, de asemenea, și băuturile răcoritoare și pizza congelată. De aceea, cercetătorii a trei universități din Statele Unite spun că toate aceste alimente ultraprocesate, care n-ar mai trebui tratate ca hrană, au nevoie de o reglementare mai strictă.

Așa că n-ar fi exclus să vedem, în viitor, pe punga de chipsuri, imagini șocante și un text de avertizare ca: "Chipsurile ucid!", exact cum sunt acum avertizați fumătorii pe pachetele de țigări.

"Mâncăm cu totul altceva decât ne imaginam că mâncăm"

Olivia Păunescu: Mădălina, de doi ani te ocupi de campania "Ce ne puneți în mâncare?", care este cel mai important adevăr incomod pe care l-ai descoperit și de ce crezi că nu se schimbă nimic?

Mădălina Iacob: Cred că mi-am dat seama în tot acest timp că mâncăm cu totul altceva decât ne imaginam că mâncăm. Uneori nici mie nu îmi vine să cred când citesc rezultatele. […] E trist, însă, dar foarte important să descoperim că noi, consumatorii, nu știm să citim etichetele produselor, și nu de puține ori descoperim că etichetele produselor sunt mincinoase. Vă amintiți uleiul de măsline care era de fapt de rapiță la interior? Sigur că noi, consumatorii, trebuie să fim mai informați, să fim mai atenți la simpla spălare a legumelor și a fructelor, de exemplu, dar prin campania aceasta tragem un semnal de alarmă către autorități. Pentru că de multe ori legislația lipsește în țara noastră. Nu avem legi clare și limite impuse pe care producătorii și vânzătorii să le respecte. Și amenzile sunt foarte mici. Am asistat anul trecut la un control după ce ANPC a închis o tarabă din piață la care se vindea pește stricat, atenție! – A doua zi, am fost acolo și vânzătorii se mutaseră la altă tonetă. Au plătit amenda și au repus marfa la vânzare sub o altă firmă!

