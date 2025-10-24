Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Depozit de deșeuri din Prahova, în flăcări de peste 24 de ore. Vântul puternic îngreunează intervenția

De mai bine de 24 de ore pompierii se luptă să stingă un incendiu uriaş izbucnit într-un depozit de deşeuri din Prahova. Până acum a fost afectată o suprafaţă de peste 3.500 de metri pătraţi iar misiunea pompierilor este îngreunată de vântul puternic.

Incendiul care a cuprins o suprafață de 3500 de metri pătrați, a unui operator de deșeuri nepericuloase, din Ariceștii Rahtivani, nu a fost încă stins. Pompierii prahoveni se luptă de ore bune cu flăcările, iar fumul dens degajat încă de la izbucnirea focului a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert pentru ca populația să fie informată despre eventualele pericole.

A fost o intervenție extrem de dificilă, mai ales că în anumite perioade vântul a îngreunat acțiunea de stingere, iar în preajma platformei se aflau și materiale combustibile. Cinci autospeciale de apă și spumă, două autocisterne și o autoscară au fost direcționate în zonă pentru intervenție.

incendiu prahova depozit deseuri
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut modificări de structură în apartament?
Observator » Evenimente » Depozit de deșeuri din Prahova, în flăcări de peste 24 de ore. Vântul puternic îngreunează intervenția