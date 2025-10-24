Video Depozit de deșeuri din Prahova, în flăcări de peste 24 de ore. Vântul puternic îngreunează intervenția
De mai bine de 24 de ore pompierii se luptă să stingă un incendiu uriaş izbucnit într-un depozit de deşeuri din Prahova. Până acum a fost afectată o suprafaţă de peste 3.500 de metri pătraţi iar misiunea pompierilor este îngreunată de vântul puternic.
Incendiul care a cuprins o suprafață de 3500 de metri pătrați, a unui operator de deșeuri nepericuloase, din Ariceștii Rahtivani, nu a fost încă stins. Pompierii prahoveni se luptă de ore bune cu flăcările, iar fumul dens degajat încă de la izbucnirea focului a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert pentru ca populația să fie informată despre eventualele pericole.
A fost o intervenție extrem de dificilă, mai ales că în anumite perioade vântul a îngreunat acțiunea de stingere, iar în preajma platformei se aflau și materiale combustibile. Cinci autospeciale de apă și spumă, două autocisterne și o autoscară au fost direcționate în zonă pentru intervenție.
