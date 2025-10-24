De mai bine de 24 de ore pompierii se luptă să stingă un incendiu uriaş izbucnit într-un depozit de deşeuri din Prahova. Până acum a fost afectată o suprafaţă de peste 3.500 de metri pătraţi iar misiunea pompierilor este îngreunată de vântul puternic.

Incendiul care a cuprins o suprafață de 3500 de metri pătrați, a unui operator de deșeuri nepericuloase, din Ariceștii Rahtivani, nu a fost încă stins. Pompierii prahoveni se luptă de ore bune cu flăcările, iar fumul dens degajat încă de la izbucnirea focului a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert pentru ca populația să fie informată despre eventualele pericole.

A fost o intervenție extrem de dificilă, mai ales că în anumite perioade vântul a îngreunat acțiunea de stingere, iar în preajma platformei se aflau și materiale combustibile. Cinci autospeciale de apă și spumă, două autocisterne și o autoscară au fost direcționate în zonă pentru intervenție.

