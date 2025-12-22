Tragedie în comuna Petroşani, din judeţul Argeş. Un bărbat de 51 de ani a murit în timp ce îşi ajuta o rudă să stingă incendiul care îi cuprinsese casa.

Bărbatul ar fi făcut infarct, iar două femei aflate şi ele la faţa locului, una dintre ele chiar soția proprietarului locuinței, au suferit atacuri de panică.

Incendiul ar fi pornit de la un coș de fum lângă care erau depozitate materiale combustibile şi s-a extins rapid la întreaga locuință.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰