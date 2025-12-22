Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu puternic în Argeş. Un bărbat a murit încercând să-şi ajute o rudă să stingă flăcările

Tragedie în comuna Petroşani, din judeţul Argeş. Un bărbat de 51 de ani a murit în timp ce îşi ajuta o rudă să stingă incendiul care îi cuprinsese casa. 

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 08:40

Bărbatul ar fi făcut infarct, iar două femei aflate şi ele la faţa locului, una dintre ele chiar soția proprietarului locuinței, au suferit atacuri de panică.

Incendiul ar fi pornit de la un coș de fum lângă care erau depozitate materiale combustibile şi s-a extins rapid la întreaga locuință.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu petrosani arges mort
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Evenimente » Incendiu puternic în Argeş. Un bărbat a murit încercând să-şi ajute o rudă să stingă flăcările