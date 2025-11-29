În Oradea, se fac pregătiri intense pentru 1 Decembrie. Într-un mic atelier, croitoresele lucrează de dimineaţă până seara pentru a face cele mai frumoase drapele. Steagurile ajung inclusiv la Primăria Capitalei. Măsurile de austeritate, însă, au afectat chiar şi mica afacere.

În această perioadă, în micul atelier din Oradea, maşinile de cusut lucrează la foc continuu. O mică afacere deschisă în urmă cu 22 de ani de doamna Iuliana. Încă de atunci, femeia face ce ştie cel mai bine - steaguri.

"Acum recent am primit o comandă de la Slatina, de la un domn care, întotdeauna, de 20 şi ceva de ani ne-a tot comandat. Suntem bucuroşi că nu ne uită lumea", a declarat Iuliana Chelu Băican, antreprenor.

Alături la tot pasul îi este fiica, pregătită să ducă mai departe munca de-o viaţă a mamei sale.

Articolul continuă după reclamă

Măsurile de austeritate au lovit micile afaceri

"Tot ce înseamnă drapel, costum popular, limbă, literatură, artă, cultură, pentru noi înseamnă identitatea noastră, de români. Şi atunci, nu pot decât să fiu mândră, să duc afacerea părinţilor mei mai departe", a transmis fiica antreprenoarei.

Şi micile întreprinderi au simţit efectele măsurilor de austeritate. Instituţiile statului nu au mai comandat la fel de multe produse ca anul trecut, iar comenzile au scăzut. Însă, un mare ajutor a venit din străinătate.

"Cam cu 40%. O mare parte din Israel şi Palestina. Au fost steaguri care au mers către instituţii publice de acolo", a mai spus tânăra.

Pentru a supravieţui acestei perioade, atelierul face acum şi costume populare, iar românii din diaspora sunt încântaţi de idee.

Costumele populare, salvarea atelierului din Oradea

"Combinaţia dintre drapelul tricolor şi costumele populare trimise în străinătate, în special de către românii de acolo comandate, ei neavând parte acolo de unde să cumpere, a fost pentru noi un bonus. Ca să putem supravieţui ca firmă, pentru că din steaguri, mai puţin în ultima perioadă", a explicat fiica antreprenoarei din Oradea.

Din lista cumpărătorilor nu lipsesc nici localnicii din Oradea.

"Se apropie 1 Decembrie şi trebuie să arăt frumos cu drapelul naţional al României. Două insigne ca să le pun pe rever, aici aproape de inimă", a precizat un orădean.

"Trebuie să cinstim memoria celor care au fost înaintea noastră şi să ne respectăm ţara", a adăugat o altă persoană

Luni, de Ziua Naţională a României, se împlinesc 107 ani de la Marea Unire.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰