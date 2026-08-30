Medic de la Spitalul de Urgenţă Tg. Jiu, ucis într-un accident rutier: "Un om cu un suflet nobil"

Un medic din Târgu Jiu a murit în urma unui accident rutier. Femeia de 63 de ani încerca să traverseze printr-un loc nepermis, când a fost lovită de un şofer de 38 de ani.

Liliana Predescu era medic ORL la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu. Decesul acesteia a fost anunţat de către oficialii spitalului.

Aceasta traversa strada, la 20 de minute după miezul nopţii, când a fost lovită de un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat, de 38 de ani, din Târgu Jiu. Un echipaj de la ambulanţă a încercat resuscitarea, însă fără rezultat.

Primele date din ancheta Poliţiei arată că accidentul nu s-a produs pe trecerea pentru pietoni. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

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Ce spune poliţia

La data de 30 august 2026, în jurul orei 00:23, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 38 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Drăgoieni, din direcția orașului Vâlcea către Târgu Jiu, ar fi acroșat o femeie, de 63 de ani, din Drăgoieni, care s-ar fi angajat în traversarea străzii în calitate de pieton.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Gorj, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost constat decesul femeii.

Persoana decedată a fost transportată la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Mesajul spitalului de Urgenţă Târgu Jiu

Colegii femeii au subliniat "implicarea activă" a medicului în numeroase acţiuni caritabile şi dragostea nemărginită a acestuia pentru animale, subliniind că, pe lângă empatia faţă de pacienţi aceste calităţi "au arătat, o dată în plus, generozitatea unui om care a trăit pentru a face bine celor din jur".

"Cu profundă tristețe și regret, conducerea si întregul colectiv al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își exprimă regretul față de decesul tragic al doamnei doctor Liliana Predescu, medic primar ORL.

Timp de mai bine de 25 de ani, doamna doctor Predescu și-a dedicat întreaga carieră și energie pacienților, fiind un medic caracterizat de profesionalism, empatie, dăruire și competență.

Dincolo de calitățile profesionale excepționale, doctorul Liliana Predescu a fost un om cu un suflet nobil, recunoscut pentru firea sa bonomă, optimismul contagios și bunătatea infinită.

Pacienții o descriu mereu ca fiind un specialist mereu aplecat spre nevoile celor aflați în suferință, care nu doar trata, ci și alina cu o vorbă caldă.

Implicarea sa activă în numeroase acțiuni caritabile și dragostea sa nemărginită pentru animale au arătat, o dată în plus, generozitatea unui om care a trăit pentru a face bine celor din jur.

Pierderea sa lasă un gol imens în inimile colegilor, pacienților și tuturor celor care au avut privilegiul de a o cunoaște pe doamna doctor Liliana Bobic Predescu.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor și prietenilor. Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină", au transmis reprezentanţii spitalului.