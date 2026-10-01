Ziua Naţională a Chinei. Zeci de mii de oameni în Piaţa Tiananmen, la ceremonia de la răsărit
Întâi octombrie începe cu sărbătoarea Zilei Naţionale a Chinei, cea de-a 77 aniversare în Piaţa Tiananmen, din centrul Beijingului care a început în această dimineaţă.
Trompetele au răsunat la răsărit, urmate de marşul militar şi de ceremonia ridicării steagului. Un aranjament floral înalt de aproape 20 de metri a fost instalat, în centrul piaţetei, o tradiţie care a început în urmă cu patru decenii.
Zeci de mii de oameni au fost prezenţi la eveniment.
Totodată, Ziua Naţională marchează "Săptămâna de aur", cea de-a doua sărbătoare după Anul Nou Chinezesc, în care cetăţenii merg să-şi vadă familiile.
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Ambasadele și organizațiile chineze au dat şi ele startul la recepții și evenimente dedicate Zilei Naționale.
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