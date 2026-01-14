Tragedie în Thailanda: 22 de morţi după ce o macara s-a prăbuşit peste un tren care a deraiat şi a luat foc

Un accident teribil a avut loc în nordul Thailandei, unde o macara s-a prăbușit peste un tren care a deraiat și a luat foc, provocând moartea a 22 de persoane. Alte zeci de persoane au fost rănite, scrie AFP, citată de Agerpres.

"Douăzeci şi două de persoane au fost ucise" şi "peste 80" au fost rănite, a declarat Tchatchapon Chinnawong, responsabil al unui post de poliţie din provincia Nakhon Ratchasima, la nord-est de Bangkok.

"O macara s-a prăbuşit peste un tren, care a deraiat şi a luat foc", au anunţat într-un comunicat distinct autorităţile provinciei.

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:00 (02:00 GMT), atunci când o macara folosită pentru construirea unei linii de tren de mare viteză a căzut peste un tren de pasageri care circula pe sub macara.

"Am auzit un zgomot puternic (...) urmat de două explozii", a relatat Mitr Intrpanya, 54 de ani, un localnic prezent la faţa locului. "Când m-am dus să văd ce s-a întâmplat, am văzut macaraua căzută peste un tren de pasageri cu trei vagoane. Metalul macaralei părea că tăiase în două al doilea vagon", a adăugat el.

Operaţiunule de salvare, întrerupte din cauza unei "scurgeri de produse chimice"

Ministrul thailandez al transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a anunţat că 195 de persoane se aflau în tren, care circula între capitala Bangkok şi provincia Ubon Ratchathani. El le-a cerut autorităţilor să facă lumină asupra cauzelor accidentului.

Imagini difuzate de media locale arată echipe de salvare îndreptându-se spre un tren răsturnat pe o parte, în timp ce dintre resturi se înălţa fum.

Operaţiunile de salvare au fost întrerupte temporar din cauza unei "scurgeri de produse chimice", a anunţat poliţia locală, fără a preciza de unde provenea această scurgere.

Macaraua făcea parte dintr-un vast şantier de construcţie a unei reţele de trenuri de mare viteză în Thailanda, reţea lansată în 2017 cu un deceniu întârziere. Acest proiect de 5,4 miliarde de dolari ar urma să lege Bangkok de Kunming, în sudul Chinei, prin Laos. Un prim tronson urmează să fie dat în exploatare în 2028, al doilea în 2032.

El este susţinut de China în cadrul politicii sale privind "noile drumuri ale mătăsii", lansat pentru a îmbunătăţi schimburile comerciale şi a-şi întări influenţa în regiune.

Accidentele industriale, pe şantiere de construcţie şi de transport, sunt relativ frecvente în Thailanda din cauza unei aplicări prea laxe a regulilor de securitate.

Douăzeci şi opt de persoane au murit în 2020 în Thailanda în coliziunea dintre un tren de mărfuri cu un autobuz ce transporta pasageri spre o ceremonie religioasă.

De asemenea, opt persoane au murit în 2023 în coliziunea dintre un tren de mărfuri şi o camionetă ce traversa o cale ferată în estul ţării.

