Vestea bună e că nu trebuie să așteptăm până la Revelion pentru a da start distracției. Pârtia de la Durău, în județul Neamț, s-a deschis și odată cu ea a început și sezonul de săniuș.

14.12.2025

Weekend-ul acesta s-a deschis pârtia din Durău, în judeţul Neamț. Toţi sunt așteptați la săniuş. La Durău temperaturile au fost cu plus, însă sistemul de producere a zăpezii artificiale a făcut posibil ca distracţia să înceapă din acest weekend. După o doză de mişcare zdravănă, restaurantele şi pensiunile îşi aşteaptă oaspeţii cu bucate alese. 

"Este o atmosferă de weekend plină de distracție, de voie bună. Haideți să îi întrebăm pe cei care au ajuns deja aici, pe pârtie, cum se simt.", a transmis reporterul Observator, Angela Bertea

Reporter: Copii, cum e la pârtie?

Copiii, în cor: Minunat!

"După cum puteți vedea, atât turiștii, cât și localnicii au venit aici, la pârtie, să se distreze și să se simtă bine. Suntem într-adevăr la poalele muntelui Ceahlău, aici unde s-a dat startul distracției pe pârtie. De weekend-ul acesta se poate veni pentru săniuș, însă cei de aici amenajează și pârtia pentru schi, care va fi deschisă de weekend-ul viitor. Odată cu vacanța copiilor, pârtia va fi deschisă zilnic.", e explicat reporterul Observator

"Dacă nu aveți sanie, nu este nicio problemă, pentru că o puteți închiria de aici. Vremea este frumoasă, însă să nu uităm că suntem la munte și trebuie să fim îmbrăcați bine. Ne trebuie o haină de iarnă, pentru că vremea este schimbătoare.", a adăugat Angela Bertea

