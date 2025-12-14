Vestea bună e că nu trebuie să așteptăm până la Revelion pentru a da start distracției. Pârtia de la Durău, în județul Neamț, s-a deschis și odată cu ea a început și sezonul de săniuș.

Weekend-ul acesta s-a deschis pârtia din Durău, în judeţul Neamț. Toţi sunt așteptați la săniuş. La Durău temperaturile au fost cu plus, însă sistemul de producere a zăpezii artificiale a făcut posibil ca distracţia să înceapă din acest weekend. După o doză de mişcare zdravănă, restaurantele şi pensiunile îşi aşteaptă oaspeţii cu bucate alese.

"Este o atmosferă de weekend plină de distracție, de voie bună. Haideți să îi întrebăm pe cei care au ajuns deja aici, pe pârtie, cum se simt.", a transmis reporterul Observator, Angela Bertea.

Reporter: Copii, cum e la pârtie?

Articolul continuă după reclamă

Copiii, în cor: Minunat!

"După cum puteți vedea, atât turiștii, cât și localnicii au venit aici, la pârtie, să se distreze și să se simtă bine. Suntem într-adevăr la poalele muntelui Ceahlău, aici unde s-a dat startul distracției pe pârtie. De weekend-ul acesta se poate veni pentru săniuș, însă cei de aici amenajează și pârtia pentru schi, care va fi deschisă de weekend-ul viitor. Odată cu vacanța copiilor, pârtia va fi deschisă zilnic.", e explicat reporterul Observator.

"Dacă nu aveți sanie, nu este nicio problemă, pentru că o puteți închiria de aici. Vremea este frumoasă, însă să nu uităm că suntem la munte și trebuie să fim îmbrăcați bine. Ne trebuie o haină de iarnă, pentru că vremea este schimbătoare.", a adăugat Angela Bertea.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰