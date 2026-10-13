Apar detalii şocante despre Cornelia, femeia de 44 de ani cu patru copii, omorâtă de soţ după ce strigase după ajutor ani la rând. Poliţiştii ştiau că era torturată de bărbatul violent şi începuseră o investigaţie după ce o rudă de-a ei sunase la 112. Cazul a fost închis, însă, după ce femeia şi-a retras plângerea. O lege vine acum în ajutorul victimelor. Anchetatorii pot continua cercetările începute şi dacă victima renunţă la reclamaţie de frica agresorului.

Cornelia a trăit mai mult de jumătate din viaţă cu cel care a ajuns să îi fie călău. Rudele spun că cei 30 de ani au fost un calvar.

"A dat-o şi la câini de a zgâriat-o. O bătea el şi o dădea la câini. Numai răstignită pe cruce nu a fost, în rest toate cele i-a făcut", spune mama victimei.

Autorităţile din comună ştiau despre calvarul femeii

Vecinii şi autorităţile din comuna din Galaţi ştiau despre calvarul Corneliei. Familia şi Asistenţa Socială de la Primărie ştiau. Mama şi surorile i-au implorat pe asistenţi să o salveze.

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"Îi era şi frică că de multe ori era ameninţată, îi omoară, îi face. Au încercat şi doamnele de la primărie să vorbească cu ea. Îmi era milă de ea, că cu forţa nu puteam să o iau", explică Daniela, sora victimei.

"I-am explicat că există posibilitatea să facă reclamaţii, însă ea chiar a refuzat", menţionează Ionela Agai, fost reprezentant asistenţă socială.

Asistenţii sociali din comună nu au evaluat, însă, riscul şi nu au transmis sesizarea compartimentului specializat de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială Galaţi.

"DGASPC Galaţi nu a primit nicio informare, nicio sesizare din care să rezulte o situaţie de dificultate în familie şi aici mă refer la copii sau la situaţia de violenţă domestică care s-a întâmplat acolo", spune Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC Galaţi.

Cazul a ajuns, însă, în atenţia Poliţiei, dar asta nu a ajutat-o pe Cornelia să supravieţuiască.

Victima şi-a retras plângerea, iar poliţiştii au oprit cercetările

Anul trecut a fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie în urma unui apel la numărul de urgenţă 112, însă victima şi-a retras plângerea, iar poliţiştii au oprit complet cercetările la acel moment.

Reporter: Deşi ştiau că este bătută nu a mai venit niciodată Poliţia după ce s-a depus plângerea?

Sora victimei: Nu!

Pentru a evita alte tragedii, legea a fost modificată la sfârşitul anului trecut.

"Asemenea sesizări sunt ţinute într-o evidenţă la postul de poliţie sau la secţia de poliţie arondată la locul unde au avut loc evenimentele. Chiar dacă nu există o plângere penală sau o sesizare penală, există posibilitatea continuări procesului penal chiar în situaţia în care victima, poate chiar de frică, îşi retrage plângerea sau nu doreşte continuarea", explică Gigel Potriviți, avocat.

Violenţa în relaţii devine un fenomen amplificat de tăcerea celor din jur. Aproape jumătate dintre femeile care au partener au fost victimele violenței fizice sau sexuale. Una din trei nu a spus nimănui prin ce a trecut.

"Acest mecanism al societăţii prin care blamează victima, în care consideră că este ruşinos să recunoşti o problemă, să te desparţi, să divortezi, nu este ceva ruşinos să expui abuzul", spune Cătălin Dimofte, psiholog.

Campania de prevenire a violenţei conjugale "Dragostea poartă pantofi roşii", iniţiată de Alessandra Stoicescu, dă voce tuturor eroinelor tăcute care au trecut sau trec prin momente grele. Pe 19 octombrie, Alessandra Stoicescu te aşteaptă la următoarea conferinţă SheroTalk la Ateneul Român.