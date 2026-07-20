Sistemul de Cadastru nu va va funcţiona până săptămâna viitoare. Şi asta în cel mai optimist scenariu. Românii care vor să cumpere case cu TVA redus vor mai avea astfel doar câteva zile să semneze actele. Alfel, vor trebui sa dea mii de euro în plus. În lipsa unui Guvern cu puteri depline, singura soluție pentru ei ar fi ca Parlamentul să menţină cota redusă de TVA pentru locuinţe într-o sesiune extraordinară.

Pentru cei care nu reușesc să semneze contractele pentru o locuinţă până la finalul lunii, diferența de TVA poate însemna costuri suplimentare de până la 72.000 lei.

Au mai rămas 11 zile la dispoziţie până când expiră măsura cu TVA-ul redus de 9%. În cazul în care sistemul de cadastru nu îşi revine în timp util, cumpărătorii vor plăti TVA de 21%, adică şi 15.000 de euro în plus pentru o singură locuinţă.

Dezvoltatorii imobiliari au trimis o scrisoare deschisă Parlamentului in care cer prelungirea măsurii de mentinere a TVA ului redus pentru locuite.

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"Suntem într-o situație critică în acest moment și avem nevoie de timp pentru a finaliza tranzacțiile. Avem și ipoteza în care pur și simplu anumiți cumpărători nu au de unde să facă rost de această sumă care nu a fost programată. vorbim de posibilitatea de a se anula tranzacțiile.", explică Bogdan Ivan, Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari.

La şase zile de la atacul hackerilor, aplicaţiile de cadastru sunt mutate în Cloudul Guvernamental. Operaţiunea va dura până joi. Abia după ce procesul se încheie, sistemele vor fi din nou verificate. Dar şi asta va dura.

"Dacă acest raport este favorabil, putem spune că lunea viitoare putem reporni aceste sisteme. Dacă acest raport conţine breşe de securitate mai mari, durează mai mult timp pentru a le repara.", explică Laurenţiu Blaga, preşedinte ANCPI.

Asta înseamnă că, în cel mai bun caz, oamenilor le mai răman doar câteva zile ca să încheie tranzacţiile imobiliare.

"Am primit sute de telefoane şi reclamaţii pe paginile de Facebook. Toate instituţiile sunt mobilizate pentru a ne ajuta să depăşim această problemă.", adaugă Laurenţiu Blaga.

Specialiştii spun că principala breşă de securitate au fost parolele foarte simple folosite de administratorii reţelei​. Chiar dacă reprezentantii statului dau asigurări că datele românilor sunt în siguranță, riscurile tot există.

"Aceste informații, dacă ar apărea pe piața neagră, cât de ușor le-ar fi celor care le-ar putea exploata în favoarea lor, în a te marketa sau pur și simplu în a ti fura datele pentru a genera tot felul de campanii de achiziționare de credite, sau de creanțe.", precizează George Marius Şinca, lector universitar, specialist cybersecurity.

Agenţia de Cadastru a făcut plângere la DIICOT şi IGPR în urma atacului cibernetic.