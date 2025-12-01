Diana Şoşoacă, în cojoc tradiţional şi cu crucea în mână, marş alături de susţinători prin Cetatea Alba Iulia

Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, purtând un cojoc tradiţional şi conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri.

Diana Şoşoacă, cu crucea în mână, în fruntea susţinătorilor ei, în marş prin Cetatea Alba Iulia - Ziarul Unirea

Purtând un cojoc tradiţional, flancată de un număr impresionant de jandarmi, urmată de susţinători şi purtând în mână o cruce mare, din lemn, Diana Şoşoacă a pornit în marş, luni, prin cetatea Alba Iulia.

Susţinătorii i-au scandat numele, au scandat ”Libertate! Libertate!”, ”Diana Preşedinte!” şi au pus, la o boxă portabilă, melodii cu mesaj patriotic.

Şoşoacă şi-a reluat discursul prin care susţine „România mare, în vechile hotare”, scandând acest slogan alături de cei care o însoţesc la Alba Iulia.

Articolul continuă după reclamă

Jurnaliştii de la ziarulunirea.ro scriu că luni, după parada militară programată după amiază la Alba Iulia, la Casa de Cultură a Sindicatelor din oraş va avea loc Conferinţa naţională a partidului SOS România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰