Diana Şoşoacă, în cojoc tradiţional şi cu crucea în mână, marş alături de susţinători prin Cetatea Alba Iulia

Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, purtând un cojoc tradiţional şi conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri. 

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 14:14
Purtând un cojoc tradiţional, flancată de un număr impresionant de jandarmi, urmată de susţinători şi purtând în mână o cruce mare, din lemn, Diana Şoşoacă a pornit în marş, luni, prin cetatea Alba Iulia.

Susţinătorii i-au scandat numele, au scandat ”Libertate! Libertate!”, ”Diana Preşedinte!” şi au pus, la o boxă portabilă, melodii cu mesaj patriotic. 

Şoşoacă şi-a reluat discursul prin care susţine „România mare, în vechile hotare”, scandând acest slogan alături de cei care o însoţesc la Alba Iulia.

Jurnaliştii de la ziarulunirea.ro scriu că luni, după parada militară programată după amiază la Alba Iulia, la Casa de Cultură a Sindicatelor din oraş va avea loc Conferinţa naţională a partidului SOS România.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

diana sosoaca mars alba iulia 1 decembrie
