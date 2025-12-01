Diana Şoşoacă, în cojoc tradiţional şi cu crucea în mână, marş alături de susţinători prin Cetatea Alba Iulia
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, purtând un cojoc tradiţional şi conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri.
Purtând un cojoc tradiţional, flancată de un număr impresionant de jandarmi, urmată de susţinători şi purtând în mână o cruce mare, din lemn, Diana Şoşoacă a pornit în marş, luni, prin cetatea Alba Iulia.
Susţinătorii i-au scandat numele, au scandat ”Libertate! Libertate!”, ”Diana Preşedinte!” şi au pus, la o boxă portabilă, melodii cu mesaj patriotic.
Şoşoacă şi-a reluat discursul prin care susţine „România mare, în vechile hotare”, scandând acest slogan alături de cei care o însoţesc la Alba Iulia.
Jurnaliştii de la ziarulunirea.ro scriu că luni, după parada militară programată după amiază la Alba Iulia, la Casa de Cultură a Sindicatelor din oraş va avea loc Conferinţa naţională a partidului SOS România.
