TAROM introduce tariful Light, fără bagaj de cală, pentru zborurile interne

TAROM introduce noi tarife mai accesibile pentru zborurile interne, fără bagaj de cală inclus, destinată pasagerilor care călătoresc uşor şi pe distanţe scurte.

Operatorul aerian a anunţat, într-un comunicat transmis miercuri, că păstrează tarifele existente, cu bagaj de cală inclus şi condiţii mai flexibile, oferind posibilitatea de a alege între preţ şi confort, în funcţie de preferinţe.

"Noile reguli permit combinarea mai uşoară a biletelor dus-întors şi a zborurilor interne, astfel încât pasagerii să îşi poată construi itinerariul dorit mai simplu", precizează reprezentanţii companiei.

Astfel, tarifele Light sunt disponibile în funcţie de perioada de călătorie şi de nivelul de disponibilitate al locurilor. De asemenea, fiind conceput pentru cei care doresc cel mai mic preţ disponibil, acest tarif nu permite modificări sau rambursări.

Practic, începând cu data de 4 februarie, sunt disponibile tarife mai mici pentru zborurile interne. Opţiunea Light este potrivită pentru călătorii scurte şi fără bagaj de cală, dar nu permite modificări sau rambursări.

De asemenea, se pot combina biletele dus-întors pentru toate zborurile interne, fără restricţii. O altă noutate introdusă de TAROM este principiul "plăteşti doar pentru ce foloseşti". "Dacă nu ai nevoie de bagaj de cală, nu îl mai plăteşti", explică operatorul aerian. Totodată, rămân disponibile tarifele clasice, cu bagaj inclus şi cu mai multă flexibilitate.

"Prin această actualizare, TAROM intenţionează să ofere preţuri mai accesibile, transparenţă şi opţiuni clare pentru toţi pasagerii care călătoresc în România. Totodată, această actualizare face parte din demersul nostru de a răspunde mai bine stilurilor diverse de călătorie, oferind fiecărui pasager libertatea de a alege exact ceea ce i se potriveşte", transmite compania.

