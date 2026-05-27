Ministerul de Interne organizează "Ziua Porţilor Deschise pentru Copii". Programul evenimentului

Ministerul Afacerilor Interne organizează miercuri, la sediul din Piaţa Revoluţiei, evenimentul "Ziua Porţilor Deschise pentru Copii la MAI - Aventură în Siguranţă", ajuns la cea de-a XVI-a ediţie.

Potrivit comunicatului MAI, vizitatorii vor putea vedea tehnică folosită în misiunile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, printre care un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie, motociclete, autospeciale ale jandarmilor şi pompierilor, sisteme de supraveghere a frontierei, precum şi câini poliţişti.

De asemenea, vor fi organizate tururi ghidate ale Palatului Ministerului de Interne, inclusiv acces pe balconul de la etajul I de unde fostul lider comunist Nicolae Ceauşescu a susţinut ultimul său discurs, ateliere interactive de prevenire şi informare sau expoziţii de uniforme de epocă, drapele de luptă, sau documente de călătorie.

"Ziua Porţilor Deschise pentru Copii la MAI - Aventură în Siguranţă", se va desfăşura, miercuri, 08.30-13.30, la sediul instituţiei din Piaţa Revoluţiei nr. 1A şi se află la cea de-a XVI-a ediţie", informează comunicatul.

În cadrul evenimentului vor fi amenajate standuri expoziţionale ale Poliţiei Române, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări şi ale altor structuri ale MAI, unde vizitatorii vor putea descoperi echipamentele, materialele şi autospecialele utilizate în activitatea zilnică.

"Participanţii vor avea oportunitatea de a interacţiona direct cu profesioniştii Ministerului Afacerilor Interne, cei care contribuie zi de zi la siguranţa cetăţenilor", arată sursa citată.

Accesul persoanelor cu vârsta de peste 14 ani este permis numai în baza unui act de identitate valabil. Accesul cu bagaje voluminoase nu este permis.

