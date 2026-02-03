Incident grav pe străzile din Timişoara. O femeie în vârstă de 74 de ani a fost tâlhărită în plină yi de doi băieţi în vârstă de 17 ani. Ambii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Doi adolescenţi de 17 ani din Timişoara, arestaţi preventiv, după ce au tâlhărit o femeie de 74 de ani - captură foto Poliţia Română

Atacul a avut loc pe 26 ianuarie, când ce doi tineri ar fi agresat-o fizic pe femeia de 74 de ani și i-ar fi sustras poșeta.

"În urma activităților investigativ-operative desfășurate, cei doi bănuiți au fost identificați și depistați pe raza municipiului Timișoara la data de 2 februarie 2026", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș.

Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, și ulterior prezentați magistraților, care au dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.

Autoritățile precizează că, pe parcursul întregului proces penal, cei doi beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰