UNTOLD ONE 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo și The Chainsmokers, printre primii artiști confirmați

Primul val de artişti confirmaţi pentru UNTOLD ONE 2026, care va avea loc între 6 şi 9 august la Cluj-Napoca, îi include pe Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers, Lost Frequencies.

Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artişti din istoria pop-rap-ului, ajunge pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute la nivel global şi hituri care au depăşit pragul de un miliard de ascultări, precum "Low" sau "Good Feeling", Flo Rida a redefinit muzica urbană mainstream şi a transformat-o într-un fenomen global, fiind o prezenţă constantă pe radio, în topuri şi pe marile scene de festival, potrivit News.ro.

Swae Lee, una dintre cele mai influente voci ale noii generaţii de hip-hop şi pop, vine la UNTOLD ONE cu un portofoliu de piese care domină platformele de streaming. "Sunflower", colaborarea sa cu Post Malone, a depăşit 4,1 miliarde de ascultări pe Spotify, devenind una dintre cele mai ascultate piese din istoria platformei şi consolidând statutul său de artist care defineşte sound-ul mainstream contemporan.

Zona electronică este reprezentată de unii dintre cei mai importanţi DJ şi producători.

Kygo este unul dintre artiştii cu cea mai rapidă ascensiune din istoria muzicii dance. Producţiile sale au depăşit pragul de miliarde de streamuri, iar piese precum Firestone sau It Ain’t Me au acumulat peste 3 miliarde de ascultări la nivel global. În 2022, Kygo a intrat în istorie ca primul DJ care a susţinut un show în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice.

The Chainsmokers, creatorii piesei "Closer", una dintre cele mai ascultate piese din toate timpurile, cu peste 3,5 miliarde de streamuri, au redefinit graniţa dintre muzica pop şi electronică. Câştigători ai unui premiu Grammy şi autori ai unor hituri globale precum "Something Just Like This" sau "Don’t Let Me Down", duo-ul rămâne un reper.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai de succes artişti europeni ai ultimului deceniu, a impus un sound melodic house care a cucerit topurile internaţionale prin piese precum "Where Are You Now" (1,6 miliarde de streamuri) sau Are You With Me (peste 1,3 miliarde de ascultări).

Lineup-ul primului val este completat de Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, artişti care aduc pe scena UNTOLD ONE stiluri diferite şi perspective muzicale care extind experienţa festivalului dincolo de orice limită de gen.

Abonamentele sunt disponibile pe untold.com, iar fanii îşi pot rezerva experienţa UNTOLD ONE 2026, cu abonamente care pot fi achiziţionate cu posibilitatea de plată în rate.

Creatorii UNTOLD vor anunţa, în perioada următoare, şi alte nume confirmate pentru ediţia din 2026.

