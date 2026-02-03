Etichete cu două termene de expirare. Asta îşi doresc reprezentanţii industriei alimentare. Mai exact, o dată-limită până la care produsele pot fi comercializate și o a doua dată până la care acestea rămân sigure pentru consum. Măsura ar putea reduce risipa alimentară şi i-ar ajuta pe consumatorii vulnerabili, mai ales că alimentele care se apropie de expirare sunt la reducere.

Multe alimente sunt sigure pentru consum chiar şi după ce este depăşit termenul înscris pe ambalaj. De aceea, comercianţii îşi doresc acum ca etichetele să aibă două date de valabilitate.

Pe acest borcan cu gem de prune, în loc de expresia "a se consuma de preferinţă înainte de", ar putea să apară 2 date distincte. Una până la care produsul poate fi comercializat şi încă una până la care produsul este sigur pentru consum. În cazul gemului de prune, am putea vorbi de o perioadă de 6-12 luni, de la termenul înscris pe ambalaj.

"Avem un pate care expiră peste 2 zile. Orice client cu venituri mici care şi-ar dori să cumpere produsul respectiv e timorat de faptul că îl cumpără azi, mai are 2 zile şi va trebui să-l arunce. Dacă ar avea înscris pe ambalaj şi un termen de consum care ar însemna 2-3 luni, şi-ar cumpăra fără probleme 2-3 pateuri.", spune Feliciu Paraschiv, Asociaţia comercianţilor mici şi mijlocii.

"O dulceaţă care a fost valabilă 2 ani, n-o să fie nicio problemă dacă o consumăm încă o lună. La fel o zacuscă, un borcan de miere.", explică Ionuţ Grama, proprietar băcănie.

"De multe ori luăm produse la jumătate de preţ, de exemplu iaurturi, chiar dacă termenul de expirare e 1 februarie, uneori le mai consum şi peste această dată. Sigur, cu o marjă de siguranţă.", spune un client.

"Pastele făinoase sunt sigure. Caut să iau cu o zi, două mai repede. Şi le iau şi mai ieftin cu 30-40%.", adaugă un alt client.

În noul model propus, comercianții nu ar mai avea voie să vândă produsul după prima dată - cea de comercializare, însă ar putea să îl doneze până la a doua dată - cea de consum. Astfel, sunt ajutate persoane vulnerabile şi se reduce şi risipa alimentară, mai ales că, în România, se pierd anual aproximativ 2,55 milioane de tone de alimente.

"Alimentele uscate. Leguminoasele, orezul, pastele, acestea pot fi consumate într-un termen mai lung. Conserve, de asemenea. Chiar şi ouăle, însă într-un termen mai scurt.", spune Marina Ivan, nutriţionist.

"El nu prezintă, nici după acea dată un risc pentru sănătatea consumatorului, el putând consuma acel produs şi ulterior, în cazul în care a fost ţinut în condiţiile recomandate şi nu apar modificări organoleptice.", precizează Alexandru Cîrîc, director general ICA.

În schimb, măsura nu se poate aplica produselor perisabile.

"La zona de mezeluri sau la carne proaspătă, acolo nu e recomandat să consumăm produsele. De asemenea, peştele, nu putem consuma după perioada de valabilitate.", a adăugat Ionuţ Grama, proprietar băcănie

Micii comercianţi speră ca propunerea lor să se transforme în lege. În Belgia, produsele alimentare includ trei termene distincte: perioada de comercializare la preț normal, perioada de reducere și o etapă destinată consumului colectiv.

